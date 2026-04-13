Teknoloji dünyasının nabzını tutan Bilgisayar pazarı, IDC’nin son verilerine göre oldukça kritik bir eşiğe yaklaşıyor. Bir süredir devam eden arz problemleri ve küresel ekonomik değişimler, kullanıcıların yeni bir sistem satın alma süreçlerini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Peki, önümüzdeki çeyreklerde bizi neler bekliyor?

Geçtiğimiz çeyrekte bilgisayar piyasası, yıllık bazda %2,5’lik mütevazı bir büyüme kaydetmiş olsa da bu durumun kalıcı olmayacağı düşünülüyor. Hazırlanan son rapor; CPU, GPU, bellek ve SSD gibi temel donanım bileşenlerinde yaşanan kıtlığın perakende fiyatlarını yukarı çektiğini gösteriyor. Bu durum, bütçe dostu sistem arayan kullanıcılar için seçeneklerin azalması anlamına geliyor.

Bellek (RAM) ve depolama birimlerinin fiyatlarındaki artış, üretim maliyetlerinin doğrudan tüketiciye yansımasından kaynaklanıyor. Üreticiler şimdiye kadar fiyat artışlarını yüksek segment ürünlerle sınırlı tutmaya çalışsa da, PC pazarındaki genel maliyet dengesi artık bozulma sinyalleri veriyor. Özellikle yüksek kapasiteli donanımlarda bu etki daha net hissediliyor.

IDC pazar araştırmacıları, yayınladıkları rapor kapsamında sektörün gidişatını şu sözlerle özetliyor: 2026 yılının bu ilk çeyreğinde pozitif büyüme kaydedilse de, bileşen kıtlığı ve kötüleşen ekonomik koşullar, her bölgedeki büyüme trendlerinde görülen keskin düşüşün de gösterdiği gibi PC pazarını etkilemeye başladı. IDC, sistem fiyatları yükselmeye devam ettikçe yılın geri kalanında PC sevkiyatlarında daha fazla düşüş görüleceğine inanıyor.

İlk çeyrekteki büyümenin arkasında, Windows 10 desteğinin sona ermesiyle başlayan yenileme döngüsü ve fiyatların daha da artacağı endişesi yatıyor. Ancak bilgisayar dünyasındaki bu talep artışının, arz kısıtlamaları nedeniyle önümüzdeki aylarda yerini bir düşüşe bırakması bekleniyor. Jeopolitik gerilimler de tedarik zincirindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

IDC verilerine göre ASUS, yeni nesil işlemci mimarisine sahip dizüstü bilgisayar modelleriyle %17,7’lik dikkat çekici bir büyüme yakaladı. Öte yandan HP gibi devlerin sevkiyatlarında düşüş gözlemleniyor. Bu farklılık, markaların tedarik zinciri yönetimindeki başarısını ve PC alıcılarının en yeni teknolojilere olan ilgisini yansıtıyor.

Son kullanıcılar için bu durum, bilgisayar satın alırken daha seçici olmayı gerektiriyor. Özellikle DDR5 belleklerin ve yüksek hızlı NVMe SSD’lerin maliyetleri, toplam sistem fiyatını ciddi oranda etkiliyor. Yeni bir sistem kurmayı düşünenlerin, piyasadaki stok durumunu ve donanım fiyatlarını yakından takip etmesi öneriliyor.

Görünen o ki, PC üreticileri artan maliyetleri dengelemek için üst segment ürünlere daha fazla odaklanacak. Bu da giriş seviyesi sistemlerin bulunabilirliğini azaltabilir. Kullanıcıların önümüzdeki dönemde performans ve fiyat dengesini kurarken çok daha dikkatli bir analiz yapması gerekecek.

