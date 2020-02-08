Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 ve 8 Pro’nun çıkış tarihi hakkında sızıntı iddiası!
2019‘da OnePlus, OnePlus 7 ve 7 Pro‘yu Mayıs ayı ortasında resmi olarak piyasaya sürmüştü ancak yeni bir söylentiye göre şirketin bu yıl farklı bir strateji uygulayacağı düşünülüyor.
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OnePlus 8 serisinin çıkış tarihi ile ilgili sızıntı nedir?
Bir Twitter sızıntısına göre, OnePlus 8 ve 8 Pro‘nun Mart ayı sonunda veya Nisan ayında çıkış yapması bekleniyor. Görünüşe göre Samsung, Huawei, Oppo ve Xiaomi gibi şirketler en yeni ürünlerini gösterdikten sonra, OnePlus geçtiğimiz senelerdeki gibi amiral gemilerini geç bir zamanda çıkarmayacak. Bu karar şirket adına bir strateji değişikliği anlamına gelebilir.
Açıkçası bu, özellikle henüz teyit edilmediği için diğer sızıntılar tarafından bile araştırılması gerekilen bir söylenti. Sızdırılan renderlarda hem 8’i hem de 8 Pro’yu daha önce görmüş olsak da piyasaya sürülmelerinin çok uzak olmaması mantıklı olur.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 8 Lite sürümü ve özellikleri üzerine bu sızıntı Lite versiyonun çıkış tarihini merak ettirdi. Üçlü kamera sistemi ve 6.5 inçlik ekranıyla orta seviyeli cihazlarda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu. Söylenti OnePlus 8 Lite‘ın, 8 ve 8 Pro ile birlikte piyasaya sürülüp sürülmeyeceğinin bilgisini de bizlere vermiyor. Ancak eğer Lite versiyon çıkacaksa üç telefonun aynı anda sürülmesi en mantıklı şey olur.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 ve 10 Pro, 23 Şubat’ta resmen tanıtılıyor!
Xiaomi Mi 10 serisine ait sızıntı haberler günlerdir gündemi meşgul ediyordu. Şirket, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Mi 10 serisini 23 Şubat’ta İspanya’nın Barcelona şehrinde resmi olarak tanıtacağını duyurdu.
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Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro resmi lansman tarihi 23 Şubat olarak duyuruldu
Lights…? READY!
Camera…? READY!
ACTION!#Mi10 series…See you on Feb. 23! #LightsCameraAction pic.twitter.com/tTBzaK5faP
— Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) February 8, 2020
Günlerdir konuşulan ve daha önce 13 Şubat olarak belirlenen Xiaomi Mi 10 serisi için lansman tarihi artık resmen netleşti. En yeni nesil Snapdragon 865 işlemci, 108 MP kamera, 66W hızlı şarj desteği ve UFS 3.0 gibi özellikler ile kullanıcıların merak konusu olan amiral seri, 23 Şubat’ta resmi olarak tanıtılacak. Tanıtımın MWC 2020‘nin kapsamında yapılması bekleniyor.
Xiaomi Mi 10 çifti son zamanlarda ortaya çıkan bir promosyon afişinde görüldü ve tasarımı bir çok yönüyle beğenildi. Her iki model de işlemci kısmında gücünü Snapdragon 865‘ten alıyor. Xiaomi Mi 10‘da kullanılan panelin 90Hz olması bekleniyor. Ayrıca gelen haberler doğrultusunda en düşük versiyonun 8 GB RAM ile satışa sunulacağı yönünde. Serinin Pro versiyonu ise 5.250 mAh batarya, 66W hızlı şarj desteği ve sadece 35 dakikalık tam dolum süresi ile vanilya modelden farklılıklar içeriyor. Ayrıca ekran kısmında ise bizi 6.4 inç büyüklüğünde, Full HD+ ve 120Hz OLED panelin karşılaması bekleniyor. Pro sürüm, 16 GB‘a kadar hızlı LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama ile performanstan asla ödün vermeyecek bir yapıda tasarlanmış. Serinin Pro versiyonu için gerçekten tüm amiralleri tahtından etmeye geliyor desek sanırım kağıt üzerinde yanlış bir düşünce olmaz. Şirketin bugüne kadar olan başarısındaki en büyük etkenlerden biri uygun fiyatlı modeller sunabiliyor olmasıydı. Performans ve kamera açısından yine büyük başarı elde etmesi beklenen amirallerin fiyat/performans skalası nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 Ultra lansmanı için Nonacell adı patentlendi!
Samsung‘un ISOCELL Bright HMX sensörüne sahip 108 MP kamera ile Galaxy S20 Ultra cihazını duyurması bekleniyor. Dokuzu bir arada piksel teknolojisine sahip olacak ve Koreli şirket dil twisterını yedeklemesi için Nonacell adını patent olarak aldı. Şirketin Quad-Bayer sensörlerini markalamak için kullandığı Tetracell‘de aynı şekilde patent olarak alındı.
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Galaxy S20 Ultra ile ilgili neler biliniyor?
Sızan görüntü ve renderların çoğuna göre Galaxy S20 Ultra, muhtemelen 10X optik zoom ve 100X’e kadar hibrit zoom yapabilecek olan bir periskop kameraya sahip olacak. Şirket, 100X zoomu “Space Zoom” olarak tanıtacak. Telefoto kamerası için 48 MP veya 64 MP sensöre sahip olması bekleniyor. Ayrıca bir led flaşta kamera kurulumunda bulunacak. Galaxy S20 Ultra’nın 108 MP kamerasında OIS desteğinin bulunacağı ve aynı şekilde telefoto kamerasında da OIS desteği bulunacağı bilinenler arasında.
Bununla birlikte, 108 MP kamerasının ana kamera olarak geçmesi bekleniyor. İdeal koşullarda yüz megapikselden daha yüksek seviyede görüntüler üretecektir ancak şaşırtıcı ayrıntılara ve gerçekçi renklere sahip bir koşulda bu düzeye ulaşamayabilir. Telefonun kamera kurulumunun ayrıca 12 MP ultra geniş açılı kamera ve bir ToF sensörüne sahip olması bekleniyor. Galaxy S20 Ultra’nın kamera kurulumu, tüm ahizenin neredeyse yarısı kadar genişlikte olacak ve büyük bir dikdörtgen içerisinde paketlenecek.
Akıllı Telefonlar
Motorola Razr modelinin menteşesi test edildi
Katlanabilir telefon Motorola Razr modelinin menteşesi test edildi. Cihazda 27 bin katlama döngüsünden sonra problem yaşadığı görülüyor.
Yeni nesil akıllı telefonlarının en dikkat çekici özelliklerinden biri kuşkusuz katlanabilir ekranlara sahip olması. Sonsuz ekran ve taşınabilirlik için birçok firma farklı yöntemler deniyor. Motorola Razr, dikine katlanması ile kullanım ve taşıma konusunda rakiplerinden ayrılıyor.
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Katlanabilir akıllı telefonları satın almadan önce pek çok kişi ne kadar dayanıklı olduklarını görmek istiyor. Özel bir mekanizmaya yerleştirilen telefon, defalarca katlanıp açıldı. Cihaz, 27.000’den sonra menteşede sorunlar yaşamaya başladı. CNET tarafından yapılan bu test, Samsung Galaxy Fold için de yapılmıştı.
4 saatten uzun süren testte Motorola Razr, 27 bin katlanma sonucunda temel anlamda “katlanamaz” hale geliyor. Ancak cihazın katlanırken rahatsızlık veren plastik gıcırtı ve tıkırtılar yapmaya başladığı ifade ediliyor. Bunun da ileride daha büyük problemlere yol açabileceği de söylenebilir.
Motorola Razr teknik özellikleri
- 6.2 inç büyüklüğünde 2142 x 876 çözünürlüğünde 21:9 Cinemavision pOLED ekran / 2.7 inç büyüklüğünde 600 x 800 çözünürlüğünde 4:3 gOLED ekran
- Sekiz çekirdekli Snapdragon 710 10nm Mobile Platform yonga seti (2 x 2.2GHz Kryo 360 + 6 x 1.7GHz Kryo 360)
- Adreno 616 GPU grafik birimi
- 6GB LPPDDR4x RAM
- 128GB dahili depolama
- 16 Megapiksel (Sony IMX519 sensör) f/1.7 diyaframlı arka kamera
- 5 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera
- Parmak izi sensörü
- Boyutlar: 72 x 172 x 6.9mm (Kalanmamış) / 72 x 94 x 14mm (Katlanmış)
- Ağırlık: 205 gram
- Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB 3.0 Type-C
- 15W TurboPower hızlı şarj destekli 2.510mAh kapasiteli batarya
- Android 10 işletim sistemi