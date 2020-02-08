OnePlus 8 ve 8 Pro’nun çıkış tarihi hakkında sızıntı iddiası!

2019‘da OnePlus, OnePlus 7 ve 7 Pro‘yu Mayıs ayı ortasında resmi olarak piyasaya sürmüştü ancak yeni bir söylentiye göre şirketin bu yıl farklı bir strateji uygulayacağı düşünülüyor.

İlginizi çekebilir: OnePlus 8 Pro , 120Hz ekranı ve delikli kamera tasarımıyla geliyor!

OnePlus 8 serisinin çıkış tarihi ile ilgili sızıntı nedir?

Bir Twitter sızıntısına göre, OnePlus 8 ve 8 Pro‘nun Mart ayı sonunda veya Nisan ayında çıkış yapması bekleniyor. Görünüşe göre Samsung, Huawei, Oppo ve Xiaomi gibi şirketler en yeni ürünlerini gösterdikten sonra, OnePlus geçtiğimiz senelerdeki gibi amiral gemilerini geç bir zamanda çıkarmayacak. Bu karar şirket adına bir strateji değişikliği anlamına gelebilir.

Açıkçası bu, özellikle henüz teyit edilmediği için diğer sızıntılar tarafından bile araştırılması gerekilen bir söylenti. Sızdırılan renderlarda hem 8’i hem de 8 Pro’yu daha önce görmüş olsak da piyasaya sürülmelerinin çok uzak olmaması mantıklı olur.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 8 Lite sürümü ve özellikleri üzerine bu sızıntı Lite versiyonun çıkış tarihini merak ettirdi. Üçlü kamera sistemi ve 6.5 inçlik ekranıyla orta seviyeli cihazlarda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu. Söylenti OnePlus 8 Lite‘ın, 8 ve 8 Pro ile birlikte piyasaya sürülüp sürülmeyeceğinin bilgisini de bizlere vermiyor. Ancak eğer Lite versiyon çıkacaksa üç telefonun aynı anda sürülmesi en mantıklı şey olur.