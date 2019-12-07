Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Lite özellikleri sızdırıldı!
OnePlus 8 Lite, Çinli teknoloji üreticisi OnePlus‘ın 2015 yılında piyasaya sürdüğü OnePlus X modelinden sonra üretilecek ikinci orta sınıf akıllı telefonu olmaya hazırlanıyor. Modelin ayrıca fiyat/performans açısından dikkat çekmesi beklentiler arasında.
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OnePlus 8 Lite neler sunuyor?
Sızdırılan görsellere bakılırsa, yeni modelin tasarımının üreticinin diğer modelleriyle farklılık gösterdiğini söylemek mümkün. Hatta tasarım, Samsung‘un şubat 2020‘de tanıtımına hazırlandığı Galaxy S11 ile benzerlikler de taşıyor.
Telefonun ön yüzü tamamı ekran kaplı bir tasarım ile gelirken, ön kameranın ortada noktasal bir şekilde konumlandığını görüyoruz. İki adet olması beklenen arka kameralara ise sol üst köşede dikdörtgen formda yer verilmiş. Modelde herhangi bir fiziksel parmak izi okuyucu bulunmuyor. Parmak izi okuyucusunun ekran üzerine konumlandırıldığı düşünülürse, modelin OLED ekranla gelmesi pek mümkün gözüküyor. Fiziksel ses açma-kapama düğmelerinin solda, güç düğmesinin ise sağda yer aldığını gördüğümüz modelde, 3.5 mm kulaklık girişine yer verilmemiş. Diğer iddia edilen detaylara göre 6.5′ büyüklüğünde bir ekran ile gelmesi beklenen model, USB Type-C girişini de bünyesinde bulunduracak.
Modelin diğer teknik detayları ve fiyatı şu an için bilinmiyor. OnePlus en son 2015 yılında OnePlus X modeliyle orta sınıfı hedef almıştı. Şirketin, OnePlus 8 Lite modeliyle orta sınıf akıllı telefon piyasasında ne gibi farklılıklar yaratacağını ise ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Band 4 Pro akıllı bileklik tanıtıldı!
Huawei, yapmış olduğu lansmanda 12 Aralık‘ta satışına başlaması planlanan yeni bilekliği Huawei Band 4 Pro modelini tanıttı.
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Band 4 Pro, temassız ödemeler için NFC desteği ve GPS yongası ile gelen akıllı bileklik, yakın bir zamanda satışa sunulacak. Standart bir tasarıma sahip olan bileklik, deriyi tahriş etmeyeceği söylenen materyalden üretilen kayışlara sahip.
Band 4 Pro, bünyesinde 240×120 piksel çözünürlüğünde ve 0,95 inç renkli bir AMOLED ekran barındırıyor. Bu ekranda saat ve kalan pil ömrü yanında atılan adım ile yakılan kalori miktarını gösterebiliyor. 11 farklı spor modu bulunan Band 4 Pro bunun yanı sıra 127 farklı spora da destek vererek detaylı bir aktivite takibi yapabiliyor. Şirket cihaza ekran özelleştirme konusunda önceden yüklenmiş 100 farklı özelleştirme seçeneğiyle birlikte gönderiyor.
Bunların yanı sıra Huawei Band 4 Pro, yeni akıllı bileklikte, uyku izleme teknolojisinin son versiyonu olan Huawei TruSleep 2.0 teknolojisini de barındırıyor. Bir spor bilekliği de olan Band 4 Pro, bu noktada kandaki oksijen doygunluk seviyesini ölçmek için kalp atış sensörüne sahip.
Huawei’in yeni akıllı bilekliği siyah, pembe ve kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile geliyor. Türkiye’de de ilerleyen dönemde satılacağını düşünülen Band 4 Pro, 56 dolarlık bir satış fiyatı ile raflardaki yerini alması bekleniyor. Çin için ön siparişe açılmış durumda olan Band 4 Pro, 12 Aralık’tan itibaren erişilebilir olacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi K30 modelinin görselleri sızdırıldı
10 Aralık tarihinde resmi olarak tanıtılacak olan Xiaomi Redmi K30 modelinin görseli ve bazı detayları basına sızdırıldı.
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Çin merkezli şirket Xiaomi, önümüzdeki günlerde yeni akıllı telefonları olan Redmi K30’u piyasaya sürmeyi planlıyor. Gücünü Qualcomm’un son model amiral gemisi işlemcileri ile geleceği onaylanan akıllı telefonun aynı zamanda hem 4G hem de 5G varyantlarının ayrı ayrı piyasaya sürüleceği de şirket tarafından duyurulmuştu.
Ortaya çıkan görüntülerde telefonun fabrikadan çıkmış halde paketlenmiş bir biçimde bulunduğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cihazın satış kutusunu da gözler önüne seriyor. Şirket, paylaşılan bilgilere göre çift SIM özelliğinin de olacağı yeni modelde bazı değişiklikler yapmış olarak görünüyor. Ayrıca Xiaomi Redmi K30 modelinde renk seçenekleri arasında kırmızı da bulunuyor.
Redmi K30, 4G ve 5G olmak üzere iki farklı varyantının piyasaya sürülmesi bekleniyor. 5G modem destekli Snapdragon 765G işlemci kullanılacağı düşünülüyor. Cihazın 4G varyantında ise Qualcomm Snapdragon 730G işlemcinin kullanılması bekleniyor.
Söylentilere göre cihazlar, 6GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 12GB RAM seçeneğinin de olmasına kesin gözü ile bakılıyor. Ekran boyutu 6,67 inç olarak belirlenen cihaz Full HD+ ile kullanıcılara sunulacak. Depolama alanında net bir bilgi olmasa da en az 128GB’lık bir hafızanın bizi karşılaması bekleniyor.
Xiaomi Redmi K30 modeli ile ilgili kesin veriler için lansman tarihi olan 10 Aralık’ı beklememiz gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A51 modelinin detayları belli oldu
Samsung Galaxy A serisinin yeni telefonu Galaxy A51 modelinin donanım ve kamera özellikleri belli oldu. Şirketin yeni yıl için hazırladığı güncellenmiş Galaxy A serisi telefonlar hakkında yavaş yavaş sızıntılar gelmeye başladı.
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Serinin beklenen ilk modeli Samsung Galaxy A51 olacak. Paylaşılan görselde 6.5 inç Super AMOLED ekrana sahip olan telefonun nokta çentik tasarımı barındırdığı görünüyor. Exynos 9611 yonga seti, 32 veya 48MP çözünürlüğünde ana kamera, telefoto sensör, 4000mAh kapasiteli batarya, 4/6GB RAM ve 64/128GB depolama alanı sızanlar arasında. Telefonda yer alan microSD kart yuvasıyla telefonun hafızası 512 GB’a kadar çıkartılabilecek.
172 gram ağırlığa sahip olacak olan telefonun boyutu ise 158,5 x 73,6 x 7,9 mm. Cihazda Prism Crush White, Black, Pink ve Blue olmak üzere dört adet renk seçeneği bulunacak. Ayrıca Cihazda yer alan tüm fiziksel butonlar, telefonun sağ tarafında bulunuyor ki bu tarz bir tasarım seçimi Galaxy S11’de de bekleniyor.
Samsung Galaxy A51 için pek çok kişi için hala önemli olan 3,5 mm kulaklık girişiyle ve USB-C portu taşıyor. Ayrıca üst segment akıllı telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensör ve 15 W hızlı şarjı da destekleyecek.
Söylentilere göre (Samsung Vietnam) Galaxy A51, 12 Aralık’ta çıkacağını açıklayan bir video paylaşmıştı. Ancak Samsung söz konusu model ile birlikte Galaxy A71’i de duyurması bekleniyor. Söz konusu modeller, 2020 yılında piyasada olması bekleniyor.