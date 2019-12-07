OnePlus 8 Lite özellikleri sızdırıldı!

OnePlus 8 Lite, Çinli teknoloji üreticisi OnePlus‘ın 2015 yılında piyasaya sürdüğü OnePlus X modelinden sonra üretilecek ikinci orta sınıf akıllı telefonu olmaya hazırlanıyor. Modelin ayrıca fiyat/performans açısından dikkat çekmesi beklentiler arasında.

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OnePlus, son olarak 7t ve 7T Pro gibi amiral modelleriyle global pazarda oldukça dikkat çekmiş ve premium segmentte iyi bir grafik yakalamıştı. Üretici, şimdi de kullanıcıların orta sınıf akıllı telefon beklentilerini karşılamak amacıyla çalışmalara başlamış durumda. OnLeaks kaynaklı sızıntı haberlere göre OnePlus 8 Lite ile şirket, uygun fiyatlı ve kullanıcı dostu bir orta sınıf telefon piyasaya sürecek.

OnePlus 8 Lite neler sunuyor?

Sızdırılan görsellere bakılırsa, yeni modelin tasarımının üreticinin diğer modelleriyle farklılık gösterdiğini söylemek mümkün. Hatta tasarım, Samsung‘un şubat 2020‘de tanıtımına hazırlandığı Galaxy S11 ile benzerlikler de taşıyor.

Telefonun ön yüzü tamamı ekran kaplı bir tasarım ile gelirken, ön kameranın ortada noktasal bir şekilde konumlandığını görüyoruz. İki adet olması beklenen arka kameralara ise sol üst köşede dikdörtgen formda yer verilmiş. Modelde herhangi bir fiziksel parmak izi okuyucu bulunmuyor. Parmak izi okuyucusunun ekran üzerine konumlandırıldığı düşünülürse, modelin OLED ekranla gelmesi pek mümkün gözüküyor. Fiziksel ses açma-kapama düğmelerinin solda, güç düğmesinin ise sağda yer aldığını gördüğümüz modelde, 3.5 mm kulaklık girişine yer verilmemiş. Diğer iddia edilen detaylara göre 6.5′ büyüklüğünde bir ekran ile gelmesi beklenen model, USB Type-C girişini de bünyesinde bulunduracak.

Modelin diğer teknik detayları ve fiyatı şu an için bilinmiyor. OnePlus en son 2015 yılında OnePlus X modeliyle orta sınıfı hedef almıştı. Şirketin, OnePlus 8 Lite modeliyle orta sınıf akıllı telefon piyasasında ne gibi farklılıklar yaratacağını ise ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.