Ticaret Bakanlığı son günlerde dikkat çeken bir hamle yaptı. Peki hangi ürünlerde tehlike tespit edildi? Denetimlerde ortaya çıkan sonuçlar tüketiciyi nasıl etkiliyor? Ticaret Bakanlığı neden bu kadar sert bir adım attı ve bundan sonra e-ticaret platformlarında neler değişecek?

Ticaret Bakanlığı zararlı ürünlere karşı yeni kuralı yürürlüğe koydu

Ticaret Bakanlığı, bağlı birimleri olan Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü aracılığıyla geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Farklı e-ticaret platformlarında satılan 182 ürünü laboratuvar ortamında inceleyen ekipler, sonuç karşısında adeta şok yaşadı.

Yapılan analizlerde 148 ürünün, yürürlükteki ürün güvenliği standartlarını karşılamadığı ve mevzuata açıkça aykırı olduğu belirlendi. Bu da incelenen ürünlerin yaklaşık %81’inin güvensiz olduğu anlamına geliyor. Denetimler sırasında özellikle ayakkabılar, çocuk oyuncakları ve saraciye ürünleri (yani çanta, cüzdan ve bavul gibi deri ürünler) öne çıktı.

Bu ürünlerde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi insan sağlığına zararlı toksik maddelere rastlandı. Bu maddeler, uzun vadede cilt tahrişinden solunum rahatsızlıklarına kadar birçok sağlık sorununa yol açabiliyor.

Bu bulguların ardından Ticaret Bakanlığı, kamu sağlığını korumak ve tüketicilerin güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme hazırladı. 20 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren 2025/11 sayılı Genelge ile, yüksek riskli olduğu tespit edilen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla “basitleştirilmiş gümrük beyannamesi” kapsamında Türkiye’ye girişine kısıtlama getirildi.

Yetkililer, bundan sonraki süreçte denetimlerin daha sık yapılacağını, özellikle e-ticaret platformlarının daha sıkı bir piyasa gözetimi sürecine tabi tutulacağını vurguluyor. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceklerini belirtiyor. Ayrıca tüketicilerden de, satın aldıkları ürünlerde şüpheli durumlarda bakanlık kanallarına bildirim yapmaları isteniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bakanlığın bu yeni kararı sizce tüketici sağlığını korumada yeterli mi? Türkiye'de ürün güvenliği konusunda atılan bu adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!