Xiaomi, Redmi K90 Pro Max modeliyle yüksek performans segmentindeki rekabeti yeniden şekillendiriyor. Cihaz, 7,9 mm kalınlık ve 218 gram ağırlıkla geliyor; ancak Kot versiyonu 8,3 mm ve 220 gram değerleriyle biraz daha kalın. Siyah, beyaz, kot ve özel Lamborghini Edition olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunulan model, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı koruma sağlıyor. Bu yönüyle dayanıklılık ve tasarım dengesini rasyonel biçimde bir araya getiriyor.

Redmi K90 Pro Max’in 6,9 inçlik OLED düz ekranı, 1200 x 2608 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. 12 bit renk derinliği (68,7 milyar renk) ve 3500 nit parlaklık değeri, ekranın farklı ışık koşullarında netliğini korumasını sağlıyor. HDR10+, HDR Vivid ve Dolby Vision desteği; renk doğruluğu, kontrast ve parlaklık açısından profesyonel bir seviye sunuyor. Xiaomi Dragon Kristal Cam koruması, cihazı çizilmelere karşı dayanıklı hale getiriyor. Ayrıca yapay zeka destekli D2 görüntü yongası, ışık ve gölge ayrıntılarını optimize ederek daha akıcı bir görsel deneyim oluşturuyor.

Performans tarafında Redmi K90 Pro Max, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformundan güç alıyor. 12GB veya 16GB LPDDR5x RAM ve 256GB’tan 1TB’a kadar UFS 4.1 depolama seçenekleri mevcut. HyperOS 3 ile çalışan cihaz, 6700 mm² buhar odasıyla ısı dağılımını maksimum seviyeye çıkarıyor. Bu yapı, yoğun yük altındaki oyun ve işlem performansını kararlı hale getiriyor.

Kamera sisteminde üçlü 50 MP kurulum yer alıyor: Light Hunter 950 OIS ana sensör, 5x optik ve 10x hibrit zoom sunan JN5 telefoto lens ve OV50M geniş açı sensör. 32 MP ön kamera ise 4K 30 fps video kaydı desteğiyle geliyor. Arka kamerada 8K 30 fps video çekimi yapılabiliyor. Bu yapı, yüksek çözünürlükte sabit görüntüler ve kontrollü renk üretimiyle profesyonel bir kullanım alanı hedefliyor.

Ses tarafında “Sound by Bose” imzası öne çıkıyor. Simetrik hoparlör yapısı, bağımsız subwoofer ve 2.1 stereo sistem ile derin bas ve dengeli ses profilleri oluşturulmuş. Farklı senaryolar (oyun, film, müzik) için özel ses ayarları mevcut. Düşük ses seviyesinde detay kaybı olmadan, yüksek seste bozulma yaşanmaması dikkat çekici.

7560 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle donatılmış. 22,5W ters şarj özelliği de cihazın enerji paylaşımı yeteneğini artırıyor. USB 3.2 Gen 1 bağlantı standardı ise veri aktarım hızını 5 Gbps seviyesine çıkarıyor. Çin fiyatları 3.999 ila 5.299 yuan arasında değişiyor; bu da yaklaşık 18.500 TL ile 24.500 TL arasında bir aralığa denk geliyor.

