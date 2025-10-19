Apple M5 işlemcisi geçtiğimiz günlerde 2025 model 14 inç MacBook Pro ile tanıtıldı. Henüz “Pro” ya da “Ultra” versiyonları gelmemiş olmasına rağmen, ilk Geekbench 6 testleri M5’in inanılmaz bir performans sunduğunu gösteriyor. Üstelik bu temel model, geçtiğimiz yılların masaüstü canavarı M1 Ultra’ya kafa tutuyor. İşte Apple M5 performans testi sonuçları.

Geekbench 6 sonuçlarında Apple M5, M1 Ultra’ya meydan okuyor

X platformunda paylaşılan Geekbench 6 testleri M5 işlemcinin geçtiğimiz yılların tepe seviyesi olan M1 Ultra’yı geçtiğini gösteriyor. Yani baz seviye Apple M serisi işlemciler, artık eski serilerin tepe seviye işlemcilerini geçmiş durumda. Gelin Apple M5 performans testi sonuçlarına göz gezdirelim.

MacBook Pro (14 inç, 2025) – Apple M5 (10 çekirdek):

Tek Çekirdek: 4332

Çoklu Çekirdek: 18024

Mac Studio – Apple M1 Ultra (20 çekirdek):

Tek Çekirdek: 2434

Çoklu Çekirdek: 19191

Yani 10 çekirdekli Apple M5 işlemci, 20 çekirdekli M1 Ultra’nın çok çekirdekli performansında sadece %6 gerisinde kalıyor. Tek çekirdek performansında ise M5 açık ara önde — bu fark %75’e kadar çıkıyor. Bu sonuç, Apple’ın 3nm sürecindeki yeni mimarisinin ne kadar verimli hale geldiğini açıkça ortaya koyuyor.

Yeni M5 çipi, TSMC’nin üçüncü nesil 3nm üretim süreci ile üretiliyor. Bu sayede hem performans çekirdekleri hem de enerji verimliliği önceki nesle göre belirgin şekilde gelişmiş durumda. M5, tıpkı M4 gibi 4 performans + 6 verimlilik çekirdeği konfigürasyonuna sahip. Ancak saat frekansı 4.6 GHz’e kadar çıkıyor — bu da tek çekirdek skorlarının bu kadar yüksek olmasının ana nedeni.

Apple ayrıca 16 çekirdekli Neural Engine ve geliştirilmiş AI hızlandırıcıları ile yapay zekâ görevlerinde önceki nesillere göre 3 kata kadar performans artışı sağlıyor. Bu, özellikle Final Cut Pro, Logic Pro ve Stable Diffusion gibi uygulamalarda ciddi fark yaratacak.

Performans karşılaştırmasına bakıldığında, M5 çipi çok ilginç bir pozisyonda duruyor:

M3 Max: Çoklu Çekirdek 18.933 puan

Çoklu Çekirdek 18.933 puan M5: Çoklu Çekirdek 18.024 puan

Çoklu Çekirdek 18.024 puan M1 Ultra: Çoklu Çekirdek 19.191 puan

Bu tabloya göre M5, M3 Max’ten sadece %5 geride ve M1 Ultra’dan %6 düşük skor alıyor. Ancak burada kritik nokta şu: M5, sadece 10 çekirdekle bunu başarıyor; yani verimlilik oranı çok daha yüksek. Bu çip, geçmiş yılların tepe seviye Apple M serisi çipleriyle yarışabilecek düzeyde.

Kısacası, birkaç yıl önce sadece 4000 dolarlık Mac Studio’larda erişilen performans, artık temel seviyedeki MacBook Pro’larda sunuluyor.

Ne anlama geliyor?

Bu sonuçlar, Apple’ın “her yıl daha az güçle daha fazla performans” vizyonunun başarıya ulaştığını gösteriyor. M5 çipi, mobil form faktörde masaüstü düzeyinde güç sunarken, aynı zamanda enerji tüketimini de kontrol altında tutuyor. Yeni 14 inç MacBook Pro’nun bu performansı, M5 Pro, Max ve Ultra versiyonlarının neler yapabileceğine dair büyük beklentiler yaratıyor.

