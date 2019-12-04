Redmi K30 resmen duyuruldu: 5G desteği ve 4 kameralı tasarım!

Redmi K30, Xiaomi’nin Weibo hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamayla sonunda duyuruldu. Paylaşım öyle gösteriyor ki cihazın 5G versiyonu ve 4.5G altyapısıyla çalışan iki varyant halinde gelecek.

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Xiaomi, bugün Çin’in sosyal medya platformlarından biri olan Weibo’da çığır açan bir açıklamada bulundu. Uzun zamandır ortalıkta dolaşan K serisinin yeni modeli resmen duyurulmuş oldu.

Redmi K30, kutudan 5G desteği aktif şekilde gelecek ve aynı zamanda çift kanal 5G dediğimiz çok daha gelişmiş bir fonksiyonla gelecek. Bu teknoloji aslında firma tarafından daha önceden de duyurulmuş ve yeni yıl itibariyle orta ve üst seviye cihazlarında bu fonksiyonunu göreceğimizi teyit etmişti.

Canlı imajlarını da daha önce basına sızdırılan akıllı telefonun firma tarafından direkt görsellerinin paylaşıldığına şahit olduk. Redmi K30’un öncelikle Çin piyasasına tanıtılması, ilerleyen tarihlerde Avrupa ve Amerika’ya lanse edilmesini bekliyoruz.

Gördüğünüz üzere yukarıda yer alan fotoğraflarda, cihazın arka tarafında konumlandırılmış kamera kurulumun dörtlü yapıya sahip olarak tasarlanmış. Bu yapı açıkçası Huawei’nin Mate 30 ailesiyle ilk hayatımıza giren kamera çerçevesinin bir daire içerisine yerleştirilmiş bir düzen mevcut. Ön tarafta ise kameranın iki tane olduğu ve Samsung benzeri delikli şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz.

Burada bizi en şaşırtan farkın, Türkiye’de de Mi 9T ve Mi 9T Pro olarak isimlendirilen cihazın ekran altı parmak izi sensörüyle geldiğine tanık olmuştuk. Fakat ailenin yeni çocuğunda maalesef ki parmak izi sensörü güç tuşunun içerisine yerleştirilmiş. Muhtemelen firma, maliyeti arttıran unsurlardan kaçınmak için böyle bir tercihte bulundular.

Redmi K30’un 64 MP ana kamera sensörü, 12 MP ultra geniş açı sensörü ve 8 MP telefoto lens gibi güçlü kamera detaylarıyla donatılmış. K30 Pro’un donanım tarafında ise Snapdragon 855+ işlemci kullanılmış. Önümüzdeki yılın şubat ayı itibariyle 865 işlemcinin tanıtılacağını düşünürsek doğru bir tercih olup olmadığı tartışılır bir konu yaratıyor.