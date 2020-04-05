OnePlus 7T ve 7T Pro, Mart ayı güncellemesini alıyor!

Bu haftanın başlarında OnePlus, OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro için Hindistan‘da OxygenOS 10.3.2 ve diğer küresel pazarlarda 10.0.5‘i yayınlamıştı. Şimdi ise OnePlus 7T ve 7T Pro için bir güncelleme yayınlanacak.

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OnePlus 7T ve 7T Pro için güncelleme notları neler?

OnePlus, OnePlus 7T ve 7T Pro için küresel birimlerde sırasıyla 10.0.9 ve 10.0.8 sürümlerine, Hindistan‘da ise 10.3.2 sürümüne yükseltilecek. Yeni sürümler, Mart 2020 Android güvenlik güncellemesini, her iki telefon için de optimize edilmiş RAM yönetimini ve cihazların slow-motion video çekimleri için daha gelişmiş bir kararlılık sağlamasını içeriyor. Ancak, iki hafta önce açık beta sürümüyle kullanıma sunulan “Anında Çeviri” özelliği bu son güncellemeye dahil değil.

OnePlus 7 ve 7 Pro‘nun yeni güncelleme ile gelen yeniliklerini ve değişen özelliklerini aşağıdaki güncelleme notlarında bulabilirsiniz.

Sistem

Cihazların RAM yönetimi optimize edildi

optimize edildi Daha gelişmiş sistem kararlılığı ve bilinen sorunların fixlenmesi

ve bilinen sorunların Android güvenlik güncellemesi sürümü Mart 2020‘ye güncellendi

Galeri

Ağır çekimde video kaydederken daha gelişmiş bir kararlılık

video kaydederken Galeri ‘deki ekran görüntülerinin rastgele kaybolması hatası düzeltildi

‘deki ekran görüntülerinin hatası Artık videolar gecikme olmadan oynatılacak.

OnePlus yine kullanıcıların yakındığı hataları düzeltebilmiş gibi gözüküyor. Ayrıca her zaman olduğu gibi bu yeni güncellemeler, şu anda sınırlı sayıda kullanıcıya rastgele dağıtılacak. Eğer büyük bir hata bulunmazsa birkaç gün içerisinde daha geniş bir kitlenin kullanımına sunulacak.