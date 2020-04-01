Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 serisinin özellikleri ve detayları duyuruldu!
Yaklaşmakta olan OnePlus 8 serisi için şirketin CEO ve kurucu ortağı Pete Lau, bir forum gönderisi üzerinden cihazla ilgili özellikleri ve detayları duyurdu. Şirketin öncelikli amacının “hızlı ve sorunsuz” bir kullanıcı deneyimi sunmak olduğunu söyleyen Lau, telefonların doğru bir kombinasyonla donanım ve yazılımsal olarak dengeli olması gerektiğini belirtti.
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OnePlus 8 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Cihazların ikisi de Snapdragon 865 SoC yonga setini kullanacak. Yeni Snapdragon işlemci, güç kullanımını dörtte bir oranında azaltırken, CPU ve GPU performansını %25 arttıracak. Ayrıca yine güç açısından daha verimli video yazılımına ve DSP‘ye sahip olacak. Bu yeni yonga setine daha hızlı bir LPDDR5 RAM eşlik ediyor. Bu RAM, LPDDR4 RAM‘lere göre %45 daha az güç kullanıyor olacak. OnePlus 8 serisi iki cihaz da USF 3.0 depolama tipi ile birlikte gelecek. Şirket, saniyede 1.700 MB okuma/yazma oranı ve cihazın uzun kullanımdan sonra bile verimli bir okuma/yazma oranına sahip olacağını vadediyor.
OnePlus CEO‘su yaptığı konuşmada, donanımın tek başına yeterli gelmediğini ve bu nedenle şirketin yazılımı optimize bir şekilde geliştirmeye çalıştığını söyledi. Ayrıca cihazlara “yalnızca kullanıcının gerçekten ihtiyacı olan özellikleri” eklemeye gayret ettiklerini belirtti.
OnePlus’ın yeni serisi hakkında önceden doğrulanan şeylere göz atıcak olursak, cihazlar 5G destekli olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca Pro versiyonda 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran bulunacak. Seri, resmi olarak 14 Nisan tarihinde tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
EMUI 10.1 güncellemesini alacak Huawei ve Honor modelleri açıklandı!
Birkaç gün önce Huawei, P40, P40 Pro ve P40 Pro + gibi en yeni amiral gemisi modellerini tanıttı. Bugün itibariyle firma tarafından açıklanan bilgilere göre, Android 10 tabanlı EMUI 10.1 modelini alacak olan tüm Huawei ve Honor modelleri kesinleşti.
EMUI 10.1 ile gelecek olan en büyük özellik, Huawei’nin yeni sanal asistanı “Celia” olarak görünüyor. Hey Celia kısayolu ve güç tuşuna belirli bir süre basılı tutarak çağrılabilen asistan, rakiplerine kıyasla birçok yeni özellik vadediyor.
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Genel olarak beta sürüm tarihleri verilen cihazlar için, Huawei ilk olarak çıkış ülkelerine önem verecek. Önceki sürümlere dayanan tecrübeler göz önüne alındığında güncellemelerin iki ay gibi bir süre içerisinde ülkemiz için de geleceğini söyleyebiliriz.
31 Mart itibariyle beta güncellemesi alacak cihazlar
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 X 4G
- Huawei Nova 6
- Huawei Nova 6 5G
- Huawei Nova 6 SE
- Huawei MatePad Pro
- Huawei MediaPad M6 (8.4/10.8)
- Huawei MediaPad M6 Turbo Edition
- Honor 9X
- Honor 9X Pro
- Honor V30
- Honor V30 Pro
- Honor V20
- Honor 20
- Honor 20 Pro
- Honor Magic 2
Nisan ayı başında betaya kavuşacak cihazlar
- Huawei Nova 5
- Huawei Nova 5Z
- Huawei Nova 5 Pro
- Huawei Nova 5i Pro
- Honor 20S
Nisan ayı ortası
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Huawei Mate 30 4G
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei Mate 30 Pro 4G
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Mate 30 RS Porsche Design
Nisan ayı sonu
- Huawei Mate X
- Huawei Mate Xs
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei Enjoy 10S
- Honor 20 Youth Edition
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Hindistan’daki ürünlerine zam yaptı!
Xiaomi, Hindistan’daki ürünlerine zam yapmak zorunda kaldı. Maalesef ki tarihler 1 Nisan’ı gösterse de bu durum bir şaka değil. Zammın sebebi artan vergilerden kaynaklanıyor.
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Firmanın Hindistan ayağından sorumlu olan Manu Kumar Jain, Twitter üzerinden birtakım açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Mi severler, akıllı telefonlardan alınan “Mal ve Hizmet Vergisi” %12’den %18 rakamına yükseltildi. Bu da %50’lik bir zam anlamına geliyor. Çok fazla müzakereden sonra ve Xiaomi politikalarımızı sürdürme kararımız doğrultusunda, %5’den düşük kâr oranımızı koruyarak ürünlerimizin fiyatını arttırma kararı aldık. Yeni fiyatlar bu geceden itibaren etkili olacaktır. Teşekkürler!
Mi fans, #GST on mobile phones has increased by 50% from 12% to 18%.
After much deliberation & in keeping with #Xiaomi policy of maintaining <5% margin on our hardware products,we will be increasing prices of our products.
New prices will be effective immediately. Thank you! 🙏 pic.twitter.com/mdTqKdXm3r
— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 31, 2020
Bu karardan sonra Flipkart üzerinde satılan ürünlerden Redmi K30’un 6+128 GB’lık versiyonun fiyatı 17,999 Hindistan Rupisi (1,571 TL)’ne yükseldi. Önceki fiyatı ise 16,999 Hindistan Rupisi yani güncel kurla 1484 TL idi.
Açıklanan karar sonrası, birçok akıllı telefon sever bu fiyatların bir şakadan ibaret olduğunu düşündü. Maalesef ki bir şaka değil. Fiyatlar, Xiaomi ailesine bağlı olan Redmi ve POCO firmalarının ürünlerini de etkileyecek.
Umarız ki, zam oranları sadece bununla sınırlı kalabilir. Keza, geçtiğimiz haftalarda Çin ve Hindistan için ortaya çıkanlar hiç de iyiye işaret değildi. Ekonomi basınında çıkan duyumlara göre Çin ve Hindistan, Koronavirüs’ten kaynaklanan ekonomik belirsizlik, şirketleri büyük bir resesyon sürecine sokabilir.
Resesyon kelime anlamıyla, yıllık bazda ekonominin 2 veya daha fazla çeyrekte negatif büyüme göstermesi anlamına geliyor. Kısaca, ekonomide durgunluk yaşanıyor. Yapılan zamların ülkemize de etkisi olacaktır. Bununla birlikte, ülkemizde henüz yurt dışından gelen ürünlerde vergi düzeyinde artışa gitmedi. Bu durum yeni zamların habercisi olabilir.
Akıllı Telefonlar
Oppo Ace Infinity uzaktan kablosuz şarj ile gelecek!
Oppo’nun bugün itibarıyla paylaştığı video ile ortaya çıkan yeni akıllı telefonu Oppo Ace Infinity uzaktan kablosuz şarj olabilecek!
Son dönemlerde yenilikçi teknolojiler ile kullanıcıların karşısına çıkmasına alıştığımız Çin’li üretici Oppo, bu kez Oppo Ace Infinity modelinde sunacağı uzaktan kablosuz şarj ile karşımızda. Firmanın FreeVOOC adını verdiği teknoloji 10 m mesafe içinde 5 ile 10 W güç aralığında kablosuz şarj sağlayabilecek. Tanıtım videosu ile görücüye çıkan teknoloji oldukça heyecan verici.
Videoda da göründüğü gibi cihaz uzaktan kablosuz şarj işlemini bir verici ve cihazın yanında bulunan bir alıcı ve dönüştürücü ile sağlıyor. Oppo, söz konusu teknoloji için “Geleceğin kablosuz şarj teknolojisi” ifadelerine yer veriyor.