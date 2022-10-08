OnePlus’ın 2019 yılındaki amiral gemisi akıllı telefon serisi olan OnePlus 7 ailesi, uzun bir süredir Android 11 sürümündeydi. Google, iki ay önce Android 13’ü tanıtmış olsa bile, OnePlus tarafı 2019 yılındaki amiral gemisi serisi için Android 12 konusunda herhangi bir adım atmamıştı.

Uzun zamandır beklenen ve geçtiğimiz haftalarda beta testleri başlayan güncelleme, sonunda OnePlus 7, 7 Pro, 7T ve 7T Pro modelleri için yayımlandı. Yani, bu cihazlar için Android 12 Beta programında olmayanlar da artık Android 12 güncellemesini cihazlarına yükleyebilecek!

Ağustos 2022 Güvenlik Yamasıyla Geliyor!

OPPO’nun çatısı altında faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladığı günden beri gerek cihazlarının OPPO modellerine olan benzerliği, gerekse geç gelen güncellemeler nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan firma OnePlus 7 modelleri için de skandal sayılabilecek bir hamle yaptı.

Öyle ki, OnePlus 7 ve 7 Pro için H.28 koduyla, OnePlus 7T ve 7T Pro modelleri içinse F.16 koduyla yayımlanan güncelleme, Ağustos 2022 güvenlik yamasını içeriyor. Bu denli büyük bir güncellemenin, iki ay öncesine ait bir güvenlik yamasıyla yayımlanmasının eleştirileri beraberinde getireceğini söyleyebiliriz.

Yeni güncellemeyle beraber cihazın OxygenOS sürümünün ise 12.1 olduğu görülüyor.

Arayüz Tasarımı Değişiyor!

Android 12’nin en dikkat çeken özelliği, “Material You” adı verilen tasarım diliydi. OnePlus da yayımlanan yeni güncellemede Material You tasarım diline çokça yer vermiş. Bu sayede kullanıcılar cihazlarında tamamen yenilenmiş bir arayüzü deneyimleyebilecek.

Yeni güncelleme ile beraber, görsel değişikliklerin yanında özellikler kısmında da bazı eklemeler olduğunu söylemek mümkün. Buna göre, OnePlus 7 modellerine üç adımlı karanlık tema, çeşitli algoritmalarla batarya ömrünü uzatmayı amaçlayan Akıllı Batarya Motoru’nun yeni versiyonu, yenilenen uygulama simgeleri, istenmeyen MMS mesajlarını engelleme gibi özellikler geliyor.

Ayrıca cihazların yüz tanıma sisteminde iyileştirmeler olduğunu ve iş hayatı ile özel hayat modları arasında kolay geçişi sağlayan İş – Hayat Dengesi özelliğinin de artık OnePlus 7 ailesinde kullanılabilir olduğunu söyleyelim. Özellikle İş Kurulumu’nu kullananlar bu değişiklikten yararlanacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunz? Sizce OnePlus güncelleme konusunda elini çabuk tutmalı mıydı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: OnePlus Nord Watch Duyuruldu: 30 Güne Varan Pil Ömrü!