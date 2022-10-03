OnePlus, akıllı saat dünyasına geçtimiz yılın Mart ayında giriş yapmıştı. Bu süreçte farklı saat modellerini kullanıcılarla buluşturan firma, şimdi de kendi bünyesinde faaliyet gösteren ve OnePlus ürünlerini daha uygun fiyatla kullanıcılarla buluşturmayı amaçlayan Nord markasının akıllı saati OnePlus Nord Watch modelini duyurdu.

30 güne varan pil ömrüyle dikkat çeken cihaz, fiyatıyla da çok konuşulacak gibi duruyor!

1.78 inç OLED Ekranla Geliyor!

OnePlus Nord Watch, büyük sayılabilecek 1.78 inçlik 60 Hz tazeleme hızına sahip OLED ekranla geliyor. Bu ekranın çözünürlük değeri ise 368×448 oarak karşımıza çıkıyor. Bu boyutta bir ekran için sunulan çözünürlük değerinin fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Bluetooth 5.2 bağlantısına sahip olan OnePlus Nord Watch’ta GPS desteği bulunmuyor. Aktivitelerini GPS üzerinden takip etmek isteyen kullanıcıların, bunu akıllı telefonlarının GPS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Her cinsiyetten kullanıcıların rahatlıkla kullanması amaçlanan cihazda, kadınlar için menstrüel döngü takibi özelliği bulunuyor.

Bunun yanında birçok akıllı saat ve bileklikte standart olan kandaki oksijen ölçümü, sürekli kalp ritmi takibi, uyku takibi gibi özellikler de OnePlus Nord Watch modelinde yer alıyor.

Cihazda bulunan hareket algılayıcı senörler sayesinde aktivite takibini otomatik olarak başlatabilen OnePlus Nord Watch’ta tam olarak 105 farklı spor dalı takibi seçeneği bulunuyor.

Bunun oldukça yüksek bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Farklı aktivitelere ilgi duyan kullanıcılar bundan sıklıkla yararlanacaktır.

Yüzme gibi aktiviteler için IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikası bulunan cihazın gövdesi çinko alaşım ve plastik materyallerden oluşuyor.

230 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olan cihaz, OnePlus tarafının verdiği bilgilere göre 30 güne varan bir pil ömrü sunuyor. Sürekli kalp ritmi takibi, uyku takibi, otomatik egzersiz algılama gibi özelliklerin kullanımı bu süreyi düşürebileceği ifade ediliyor.

OnePlus’a göre cihazın bütün özellikleri aktif olarak kullanıldığında pil ömrü 10 güne düşüyor. Yine de 30 güne varan pil ömrünün aynı segmentte yer alan cihazların birçoğundan daha iyi olduğu söylenebilir.

Şimdilik yalnızca Hindistan pazarı için satışa sunulan cihaz, 60 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Ancak bu fiyatın tanıtıma özel olduğunu ve ilerleyen vakitlerde fiyatın 85 dolar olacağını belirtelim.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus Nord Watch’un özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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