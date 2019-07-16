OnePlus 7 Pro kamera performansı nasıl? | DxOMark #12

OnePlus 7 Pro kamerası bahsedildiği kadar iyi mi? Hardware Plus’ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimize OP 7 Pro ile devam ediyoruz.

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Bu yılın en dikkat çeken telefonu konumundaki OP 7 Pro hem güçlü özellikleri hem de açılır ön kamerasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Peki arka ve ön kamerada ne gibi sonuçlar vermeyi başardı? Profesyonel kamera derecelendirme platformu DxOMark’tan aldığı puanı ve detaylarını bu videoda aktarıyoruz.

İyi seyirler…

Kamera özellikleri

Arka

48 MP, f/1.6, (ana kamera), 1/2″, 0.8µm, PDAF/Laser AF, OIS

8 MP, f/2.4, 78mm (telefoto), 3x zoom, PDAF/Laser AF, OIS

16 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş)

Ön

16 MP, f/2.0, 25mm, 1/3.0″, 1.0µm

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