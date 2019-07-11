Samsung Galaxy A50 kamera performansı nasıl? | DxOMark #11

Samsung Galaxy A50 kamera performansı nasıl? | DxOMark #11

11 Temmuz, 2019 VİDEO 0 yorum

Hardware Plus’ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimize Samsung Galaxy A50 ile devam ediyoruz.

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Samsung Galaxy A50 kamera performansı nasıl? | DxOMark #11

Fiyat-performans oranıyla dikkat çeken Samsung Galaxy A50’nin övülen kamerasını da DxOMark’ın profesyonel ortamdaki testini aktarıyoruz.

Aydoğan’ın anlatımı ile Samsung Galaxy A50 kamerasının ne kadar iyi olduğuna dair detayları bu videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

Samsung Galaxy A50 kamera özellikleri

Arka

  • 25 MP, f/1.7, 26mm, PDAF
  • 8 MP, f/2.2, 13mm
  • 5 MP, f/2.2, derinlik sensörü

Ön

  • 25 MP, f/2.0, 25mm

Video

  •  Full HD (30 fps)
  • HDR10
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