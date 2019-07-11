Samsung Galaxy A50 kamera performansı nasıl? | DxOMark #11

Hardware Plus’ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimize Samsung Galaxy A50 ile devam ediyoruz.

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Fiyat-performans oranıyla dikkat çeken Samsung Galaxy A50’nin övülen kamerasını da DxOMark’ın profesyonel ortamdaki testini aktarıyoruz.

Aydoğan’ın anlatımı ile Samsung Galaxy A50 kamerasının ne kadar iyi olduğuna dair detayları bu videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

Samsung Galaxy A50 kamera özellikleri

Arka

25 MP, f/1.7, 26mm, PDAF

8 MP, f/2.2, 13mm

5 MP, f/2.2, derinlik sensörü

Ön

25 MP, f/2.0, 25mm

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