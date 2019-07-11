Hardware Plus’ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimize Samsung Galaxy A50 ile devam ediyoruz.
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Samsung Galaxy A50 kamera performansı nasıl? | DxOMark #11
Fiyat-performans oranıyla dikkat çeken Samsung Galaxy A50’nin övülen kamerasını da DxOMark’ın profesyonel ortamdaki testini aktarıyoruz.
Aydoğan’ın anlatımı ile Samsung Galaxy A50 kamerasının ne kadar iyi olduğuna dair detayları bu videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Samsung Galaxy A50 kamera özellikleri
Arka
- 25 MP, f/1.7, 26mm, PDAF
- 8 MP, f/2.2, 13mm
- 5 MP, f/2.2, derinlik sensörü
Ön
- 25 MP, f/2.0, 25mm
Video
- Full HD (30 fps)
- HDR10
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