OnePlus 7 Pro A+ standardında bir OLED ekranla gelecek!

Son haberlere göre Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus‘ın merakla beklenen yeni modeli OnePlus 7 Pro A+ standardında bir OLED ekrana sahip olacak.

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OnePlus 7 Pro ekranı neler sunuyor?

Akıllı telefon ekranlarının derinlemesine incelendiği bir site olan DisplayMate OnePlus 7 Pro‘yi duyurulmasından daha önce inceledi. Sitenin Twitter hesabından paylaşılan tweetde telefonun ekranının şu ana kadar incelenenler arasında en iyisi olduğunu ve A+ standardında olduğunu belirtiliyor. Detaylı test sonuçlarının ise 14 Mayıs‘ta telefon resmi olarak duyurulduktan sonra paylaşılacağı söyleniyor.

Geçtiğimiz günlerde OnePlus‘ın üst düzey telefonunun iki farklı versiyona sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Kullanılan ekran teknolojisi ve tasarım gibi premium özelliklerin üreticinin ‘uygun fiyata amiral gemisi özellikleri’ imajını zedelememesi için bu yola girildiği tahmin ediliyordu. Telefonun Samsung üretimi yüksek tazeleme hızına sahip olan ekranıyla aldığı bu övgüler yapılan yatırımların yerini bulduğunu gösteriyor.