OnePlus 7 iki farklı model ile gelecek!

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus‘ın yeni amiral gemisinin iki farklı modelle geleceği şirketin CEO’su tarafından doğrulandı. Bunlar OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro olarak isimlendirilecekler.

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OnePlus 7 modellerinin özellikleri

OnePlus CEO’su Pete Lau, The Verge sitesine verdiği röportajda Snapdragon 855 işlemcili yeni amiral gemisi modelin iki farklı varyasyonla piyasaya sürüleceğini söyledi. Pro model baz modelden farklı olarak 5G modemle ve çok daha gelişmiş bir ekrana sahip olacak. Bu ekran kullanıcıların hareketlerine çok daha hızlı ve akıcı tepkiler verecek. Bu yeni ekranın maliyetinin standart ekranlardakinden üç kat daha fazla olduğu biliniyor. Ekranın Asus ROG Phone modelindeki gibi 90Hz tazeleme hızındaki bir ekrana sahip olması bekleniyor.

OnePlus‘ın her yeni akıllı telefonu bir öncekinden daha yüksek fiyatlarla satışa çıkmıştı. Geliştirilmiş ekran ve 5G modem gibi premium donanımların kullanılması Pro modelinin fiyatını daha da yükselteceğe benziyor. Şirketin fiyat-performans odaklı çizgisini korumak için yeni akıllı telefonunu iki farklı versiyonla sunmayı tercih ettiği tahmin ediliyor.