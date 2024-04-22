Sony, yeni amiral gemisi Sony Xperia 1 VI akıllı telefonunun merakla beklenen tanıtım etkinliğini duyurdu. 17 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Xperia ürün lansmanı, Sony hayranlarını heyecanlandırmaya başladı. Ancak, Sony Xperia 1 VI ile ilgili bazı ayrıntılar önceden ortaya çıktı.

Gelen raporlara göre, Xperia 1 VI’nin boyutları Xperia 1 V’den biraz daha büyük olacak. Özellikle, cihazın 161,9 x 74,5 x 8,4 mm boyutlara sahip olacağı belirtiliyor. Bu artış, en-boy oranının değişmesinden kaynaklanıyor. Xperia 1 VI, artık 21:9 oranı yerine 19,5:9 en-boy oranını benimseyecek. Ayrıca, cihazın 2K+ veya Quad HD+ çözünürlüğe sahip bir ekranla gelmesi bekleniyor, bu da önceki modellerdeki 4K ekranlardan bir ayrılık olacak.

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Kamera özellikleri konusunda ise çelişkili raporlar var. İlk raporlar, Xperia 1 VI’nın üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını belirtiyor. Bu kurulumda, birincil kameraya ek olarak ultra geniş ve telefoto kameralar bulunacak ve hepsi Sony’nin en son teknoloji kamera sensörlerini kullanacak. Ancak, daha yeni bir rapor bu iddiaları reddediyor ve Xperia 1 VI’nın yalnızca birincil kameranın Exmor T sensörüne sahip olduğunu öne sürüyor. Bu durumda, kamera kurulumu mevcut Xperia 1 V ile aynı olacak.

17 Mayıs etkinliği, muhtemelen bu konularda resmi açıklamaların yapılacağı zaman olacak. Ancak, tanıtımın gerçekleşmesiyle birlikte cihazların mağaza raflarına ulaşması birkaç hafta sürebilir. Bu süre zarfında, Xperia hayranları heyecanla yeni amiral gemisi akıllı telefonun ne sunacağını ve teknik özelliklerinin neler olacağını bekleyecekler.