Alman otomotiv devi BMW, BMW i4 modelinin 2025 yılında üretilecek kasasını tanıttı. Tamamen elektrikli olan bu otomobile yakından bakalım.

2025 BMW i4 neler sunuyor?

Otomobil 286 HP güce sahip bir elektrik motoru ile birlikte geliyor. Bu elektrik motoru ile birlikte BMW i4, 0’dan 100 km/sa hıza 6 saniyede çıkabiliyor. Batarya tarafında ise otomobil 67 kWh büyüklüğünde bir pil paketi ile birlikte geliyor. Bu pil paketi ile otomobil 483 km menzil sunabiliyor.

Daha da performans isteyenler için i4 eDrive 40 modeli bulunuyor. i4 eDrive 40, 401 HP güç ve 400 Nm tork sunuyor. Otomobil 0’dan 100 km/sa hıza 4.7 saniyede çıkabiliyor. Bu motor tipinde ise 80.8 kWh büyüklüğündeki pil paketiyle 494 km menzil sunuluyor.

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İç tarafta ise bizleri büyükçe bir ekran karşılıyor. Bu ekranda hayalet gösterge ve bilgi-eğlence sistemi bütünleşik bir şekilde bulunuyor. BMW OS 8.5 ile desteklenen bilgi-eğlence sistemi sanal asistanla birlikte geliyor. Hızlı Seçim erişim fonksiyonuna sahip tuşlar ise otomobilden kaldırılmış. Artık tüm işlemler ekrandan yapılıyor.

Yeni kasada değişen ne var diyorsanız sizleri buraya alalım. Otomobil 2025 kasası ile birlikte Metalik Cape York Yeşili ve metalik Vegas Kırmızısı renklerine kavuşuyor. Bunların haricinde otomobil için 19 inç M Aero iki renkli jantlar satın alabilirsiniz. Tabii bunların hepsi ekstra ücretlendiriliyor. Görünen o ki BMW, değişimin gerekli olmadığını düşünüyor.