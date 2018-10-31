OnePlus 6T için kaynak kodlar yayınlandı!

OnePlus 6T için çekirdek kaynak kodları geliştiriciler için yayınlandı. GitHub’a eklenen kaynak kodlar ile birlikte artık geliştiriciler cihaz için özel modlar ve alternatif ROM’lar geliştirebilecek.

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OnePlus 6T için 3. Parti ROM’lar çıkabilir

Yeni duyurulan bu gelişme ile geliştiriciler artık kendi cihazlarını özelleştirebilecek. Bu sayede 3. Parti ROM’ların gelişim süreçleri takip edilecek. Yani geliştirici kullanıcılar artık cihazın tam potansiyeline ulaşabilecek ve köklü değişiklikler ile özel modlar yaratabilecek.

OnePlus firmasının ayrıca bu geliştiricilere garanti desteği vereceği de söyleniyor. Normal koşullarda yeni ROM yüklenen cihazlar garanti kapsamından çıkmasına karşın, bu cihazda garanti devam edecek. OnePlus geliştiriciler için yaptığı duyuruda bootloaderi başlatmak için adımları da kullanıcılara anlattı.

Github kodlarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.