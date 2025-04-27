Apple, akıllı telefon pazarında 20. yılını kutlamaya hazırlanırken, 2027 yılında tanıtılacak olan iPhone 19 modeliyle büyük bir değişime imza atacak. Bu özel model, şimdiye kadarki en şık tasarımlardan birine sahip olacak ve çok daha fazla cam malzeme kullanılacak. Peki iPhone 19 fiyatı ne kadar olacak?

iPhone 19 ne zaman çıkacak?

iPhone 19 çıkışı ile alakalı heyecan arttı. Apple, mevcut üretim süreçlerinde Çin’e oldukça bağımlı durumda. Şirket her ne kadar Hindistan’a yatırım yaparak üretimi çeşitlendirmeye çalışsa da, karmaşık tasarımlar söz konusu olduğunda Çin’deki üretim kalitesine ulaşmak kısa vadede mümkün görünmüyor.

İşte tam da bu nedenle, iPhone 19 için üretimde ciddi zorluklar yaşanabilir. Peki iPhone 19 ne zaman çıkacak? Beklentilere göre yeni model, 2027 sonbahar aylarında kullanıcılarla buluşacak.

iPhone 19 fiyatı ne kadar olacak?

İthalat vergilerinin etkili olduğu ülkelerde üretimde yaşanacak zorluklar, iPhone 19 fiyatı üzerinde ekstra bir baskı yaratacak. ABD’de Çin’den gelen ürünlere uygulanan yüksek tarifeler, dolaylı yoldan tüm dünyadaki fiyatları yukarı çekebilir. iPhone 19, ciddi bir lüks tüketim ürünü haline gelebilir.

Peki iPhone 19 fiyatı ne kadar olacak? iPhone 19 fiyatı ile alakalı resmi bir açıklama henüz yok fakat 2024 yılında piyasaya sürülen iPhone 16 799 dolar fiyat etiketine sahipti. iPhone 19 üretiminde yaşanacak zorluklar göz önünde bulundurulduğunda iPhone 19 başlangıç fiyatı ortalama 899 dolar olarak belirlenebilir.

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