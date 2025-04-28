Dünyanın “en çok kitap okuyan ülkeler” listesi 2024 yılı itibariyle açıklandı. Kitap okuma oranları toplumların eğitim düzeyinden, sosyal gelişmişliğine kadar pek çok faktörü etkiliyor. Peki Türkiye en çok kitap okuyan ülkeler arasında kaçıncı sırada? İşte World Population Review ile CEO World Magazine verilerine göre 2025 en çok kitap okuyan ülkeler listesi.

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Dünyanın En Çok Kitap Okuyan Ülkeleri

İşte en çok kitap okuyan ülkeler ve kişi başına okunan yıllık kitap sayısı:

Amerika Birleşik Devletleri – 17 kitap Hindistan – 16 kitap Birleşik Krallık – 15 kitap Fransa – 14 kitap Almanya – 13 kitap İtalya – 13 kitap Kanada – 12 kitap Japonya – 11 kitap Avustralya – 9 kitap İspanya – 8 kitap

Türkiye ise kişi başı yıllık 6,05 kitap ortalamasıyla listenin 30. sırasında yer alıyor.

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ABD’de bireyler yılda ortalama 357 saat kitap okuyarak dikkat çekti. Bu süre, yılda yaklaşık 17 kitaba eşdeğer. Listenin son sıralarında yer alan Brunei‘de ise bu rakam sadece yılda 3 kitaba denk geldi.

ABD’nin ardından listenin ikinci sırasında Hindistan bulunuyor. Hindistanlılar yılda ortalama 352 saat kitap okumaya zaman ayırıyor ve kişi başına 16 kitap okunduğu bildiriliyor. Üçüncü sırayı ise İngiltere aldı; burada kişi başı yıllık kitap okuma süresi yaklaşık 343 saat olarak ölçüldü.

İlk üçlüyü takip eden ülkeler arasında Fransa ve İtalya öne çıktı. Onları sırasıyla Kanada, Avustralya, Rusya, İspanya, Hollanda ve İsviçre izledi. Bu ülkelerde de bireyler, kitap okumayı günlük hayatlarının önemli bir parçası haline getirmiş durumda.

Türkiye ise yapılan araştırmalarda kitap okumaya ayrılan süre bakımından orta sıralarda yer aldı. Türk vatandaşlarının yılda ortalama 5 saat 54 dakika kitap okumaya zaman ayırdığı tespit edildi. Bu veri, Türkiye’de kitap okuma oranının gelişmekte olduğunu ancak dünya ortalamasının henüz gerisinde kalındığını gösteriyor.

Diğer yandan, kitap okumaya en az zaman ayıran ülkeler de dikkat çekti. Listenin en alt sıralarında Afganistan, Brunei, Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeler yer aldı.