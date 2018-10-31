Oppo R17 Neo duyuruldu!

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, R17 serisini genişletmeye devam ediyor. R17 ile kullanıcıların beğenisini kazanan firma, R17 Neo ile bu sınıfı genişletiyor.

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Oppo R17 Neo iki farklı renkte satışa sunuldu!

Oppo R17 Neo, gücünü Snapdragon 660’tan alırken, 6.4 inçlik ekranında Full HD+ bir çözünürlük sunuyor. Sadece 4 GB RAM varyasyonuna sahip cihazın, RAM konusunda başka bir seçeneği bulunmuyor. Çentikli bir ekranla birlikte gelen cihaz, ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısını da üzerinde bulunduruyor. Bu özellik cihazı rakiplerinden ayıran en önemli özelliği olarak dikkatleri çekiyor.

Cihazın arka kısmında 16 MP’lik ve 2 MP’lik iki adet kamera bulunurken, ön kısımda ise 25 MP çözünürlüğe sahip öz çekim kamerası bulunuyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile gelen Oppo R17 Neo, 3600 mAh’lik bir batarya kapasitesine sahip. Cihaz, kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı renkte ilk olarak Japonya’da piyasaya sürüldü. Cihazın satış fiyatı ise 345 dolar olarak görülüyor.