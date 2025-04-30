Citroen, şehir içi mobiliteye eğlenceli bir bakış açısı sunan küçük elektrikli aracı Ami ailesini genişletiyor. Daha önce sınırlı sayıda üretilen ve büyük ilgi gören Citroen Ami Buggy, artık güncellenmiş versiyonuyla Avrupa genelinde satışa sunuldu. Peki Citroen Ami Buggy tasarımı nasıl? Citroen Ami Buggy özellikleri neler?

Citroen Ami Buggy Özellikleri Neler?

Yenilenen Citroen Ami Buggy, Paris’te sergilenen konsept modelden ilham alan tasarım detaylarıyla öne çıkıyor. Geleneksel kapılar yerine, bazı arazi araçlarını andıran siyah metal borular kullanılarak farklı bir stil yaratılmış. Bu borular, araca hem sağlam bir görünüm katıyor hem de açık hava hissini pekiştiriyor. Yağışlı havalar için pratik fermuarlı kapaklar sunulurken, açılır tavan sayesinde dış dünya ile daha fazla bütünleşmek mümkün.

Standart Ami modelinde olduğu gibi, Citroen Ami Buggy de yuvarlak farlar ve markanın ikonik modeli 2CV’ye gönderme yapan yan detaylarla sempatik bir yüze sahip. Ancak tavana eklenen spoyler ve dikkat çekici 14 inç altın rengi çelik jantlar, Buggy versiyonunu standart modelden ayırıyor. Daha önceki limitli versiyonda sunulan haki renk seçeneği ise yeni seride bulunmuyor, bu da aracın görünümünde bir farklılık yaratıyor.

Daha fazla kişiselleştirme ve stil arayanlar için ise Ami Buggy Palmeira versiyonu öne çıkıyor. Bu özel donanım seviyesinde, sarı renkli Citroen logolarıyla uyumlu, çamurluklarda ve cam çerçevelerinde siyah ve sarı grafik detayları yer alıyor.

İç mekanda da sarı renk vurguları; saklama kutuları, paspaslar, kapı fileleri, çanta kancası ve akıllı telefon tutucusunda kendini gösteriyor. Palmeira alıcılarına özel olarak, gösterge panelinde duran ve başı sallanan sevimli “Andy” robot figürü de hediye ediliyor.

Teknik altyapı açısından Citroen Ami Buggy, standart Ami ile aynı özellikleri paylaşıyor. 8 beygir gücünde mütevazı bir elektrik motoru ile donatılan araç, maksimum 45 km/s hıza ulaşabiliyor. 5.5 kWh kapasiteli batarya paketi, tek şarjla yaklaşık 75 kilometre menzil sağlıyor.

Bataryayı tamamen şarj etmek için standart bir 220V priz yeterli oluyor ve bu işlem yaklaşık dört saat sürüyor. Bu özellikler, Ami Buggy modelini özellikle şehir içi kısa mesafeli ulaşımlar için ideal kılıyor.

Güncellenen Ami ailesinde ayrıca, 340 litreye kadar yükleme alanı sunan hafif ticari Ami Cargo ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için özel olarak tasarlanan Ami for All modelleri de bulunuyor. Standart Ami alıcıları ise Spicy, Icy ve Minty gibi renk paketleriyle araçlarını kişiselleştirebiliyor; renkli jant kapakları, çıkartmalar ve iç mekan detayları kolayca uygulanabiliyor. Yenilenen Ami Buggy ve diğer Ami modelleri şu anda Avrupa genelinde sipariş edilebilir durumda.

Citroen Ami Buggy Teknik Özellikleri

Motor Gücü: 8 HP (6 kW)

8 HP (6 kW) Maksimum Hız: 45 km/s

45 km/s Batarya Kapasitesi: 5.5 kWh

5.5 kWh Menzil (WMTC): 75 km

75 km Şarj Süresi: Yaklaşık 4 saat (220V priz ile)

Yaklaşık 4 saat (220V priz ile) Uzunluk: 2.41 m

2.41 m Genişlik: 1.39 m

1.39 m Yükseklik: 1.52 m

1.52 m Oturma Kapasitesi: 2

2 Jantlar: 14 inç çelik (Altın rengi)

Citroen Ami Buggy Fiyatı Ne Kadar?

Avrupa pazarında satışa sunulan yenilenen Ami serisinin fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

Citroen Ami (Baz Model): 7.990 euro

7.990 euro Citroen Ami Renk Paketi: 8.390 euro

8.390 euro Citroen Ami Buggy: 9.590 euro

9.590 euro Citroen Ami Buggy Palmeira: 9.990 euro

Bu fiyatlar ülkelere ve ek donanımlara göre değişiklik gösterebilir. Türkiye fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

İlginizi Çekebilir: 2025 Citroen C5 Aircross SUV tanıtıldı! İşte tasarım ve özellikleri!

Siz Citroen Ami Buggy hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.