OnePlus 6T, Android 10 güncellemesi aldı!

Uzun zamandır OnePlus 6T için beklenen Android 10 güncellemesi sonunda geldi. T-Mobile verdiği bu güncelleme ile kullanıcıları oldukça memnun etti. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki her zaman olduğu gibi bu geçiş süreci aşamalı bir şekilde gerçekleşecek. Bu nedenle OnePlus 6T‘nizin bu güncellemeyi açması birkaç gün sürebilir. Güncelleme sizlere bir bildirim ile iletilmiş olacak. Şirket, güncellemenin en kısa sürede tüm cihazlara ulaşacağını bildirdi.

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OnePlus 6T güncellemesi neleri içeriyor?

Güncellemenin boyutu 1.6 GB olmak üzere, yüklediğinizde Android 10 ve bunun yanı sıra Aralık 2019 güvenlik güncellemesine sahip olacaksınız. Şubat ortasına geldiğimiz bu dönemde oldukça eski bir güvenlik güncellemesi alması ve Android 10 sürümünün bu kadar geç gelmesi OnePlus adına iyi bir durum değil. Bazı kullanıcılar bu güncellemelerin “aylık” adı altında yapılmasına karşı çıkıyor çünkü eski tarihlerin güncellemeleri yeni geliyor ve bu sloganı kullanmalarını doğru bulmuyorlar.

Bununla birlikte çoğu kullanıcıda yeni bir sürüme geçtiği için memnun gözüküyor. Son olarak OnePlus 6T‘nin değişiklik notlarında “genel hata düzeltmeleri” ve daha gelişmiş bir sistem kararlılığı sunacağı geçiyor. Güncellemenin kodu ise A6013_34_191228 olarak görünüyor. Umarız şirketler eski çıkardıkları telefonlara daha sık ve daha gelişmiş güncellemeler sunarlar ve marka kararlılıklarını korumaya devam ederler.