Akıllı Telefonlar
OnePlus 7T Pro, 7 Pro ve OnePlus 7, ocak ayı güncellemesi aldı!
OnePlus, 2019 yılında çıkardığı telefonlarına yeni yazılım güncellemesi yayınladı. Bu cihazlar OnePlus 7T Pro, OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 olmak üzere üç tane. Sadece OnePlus 7T bir nedenden dolayı bu güncellemeyi almadı. Güncelleme üç telefona da aynı özellikleri sunuyor.
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OnePlus 7T Pro, 7 Pro ve 7’ye hangi güncellemeler geldi?
Duruma göre optimize edilmiş bir RAM yönetimi, bazı uygulamalarda iyileştirilmiş ve bazı durumlarda siyah/boş ekran sorunu çıkaran uygulamaların düzeltilmesi başlıca iyileştirmelerden. Gizlilik uyarıları için hatırlatıcıları destekleyen yeni bir özellik de eklendi. Ocak 2020 güvenlik düzenlemeleri ve yaması da bu güncelleme ile birlikte geliyor. Bu güncellemeler bir aydan uzun bir süredir OnePlus tarafından düzenleniyor ve üstünde çalışılıyordu.
Hindistan‘a özgü başka değişiklikler de bu yama ile geldi. Jio için VoWiFi kaydı entegre edildi. Bulut hizmeti artık notları ve kişilerin senkronizasyonunu desteklemekte ayrıca bu hizmet üzerinden puan da verebilirsiniz. Work-Life Balance özelliği için mesaj bildirimleri, mod ve uygulama seçimleri optimize edilmiş. Takvim, konum ve otomatik izleme de buraya eklenmiş bulunuyor.
OnePlus güncelleme sıklığı ve içeriği bakımından oldukça takdir edilen bir firma. Bu güncellemeyle tekrardan gözleri üzerine çekecektir. Ayrıca her zamanki gibi bu sunum ve içerikler sadece başta sınırlı kişilerde bulunacak. Kısa süre içinde ise herkese bu güncellemenin gelmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro, 90 Hz SuperAMOLED ekran ile geliyor!
Realme‘nin 10 gün içinde tanıtılması beklenen 5G destekli amiral gemisi Realme X50 Pro hakkındaki bir iddia daha doğrulandı. 2020 Mobil Dünya Kongresi‘nin iptal edilmesi üzerine, cihaz tanıtımının internet üzerinden canlı yayın şeklinde yapılacağı duyurulmuştu.
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Mobil Dünya Kongresi‘ndeki tanıtım iptal edilince, canlı yayındaki tanıtım için bazı basın mensuplarına gönderilen bilgilendirme kağıtlarının arasında, cihaza ait teknik verilerin bulunduğu bir kağıt da bulunuyormuş. Realme Avrupa tarafından doğrulandığı üzere Realme X50 Pro için 90 Hz yenileme hızına sahip SuperAMOLED bir ekran kullanılacak. Bu da daha akıcı, daha yumuşak geçişler sunan ekran deneyimi demek oluyor.
Realme X50 Pro hakkında bilinenleri hatırlayacak olursak
Realme’nin yeni amiral gemisine Snapdragon 865 işlemcisi güç verecek. X50 Pro, şirketin global pazarda satılan 5G destekli ilk telefonu olma özelliğini taşıyor. Realme X50 modelinin izini takip ederek, ön tarafta “punch-hole” diye tabir edilen delikli ekrana gömülü ikili kamera kurulumuna, arka tarafta ise dörtlü kamera kurulumuna yer verilmesi bekleniyor. Ayrıca X50 Pro’nun kutusunda 65 W SuperDart Charge teknolojisini destekleyen adaptörün de bulunacağı söyleniyor. RMX2071 kod adıyla AnTuTu‘da aldığı 574 bin 985 puan ile dikkatleri çeken X50 Pro’nun, markanın yeni arayüzü Realme UI ile kutudan çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 Ultra’nın 5000 mAh pili 1 saatten az sürede şarj oluyor!
Samsung‘un son zamanlarda hızlı şarj konusunda yaptığı geliştirmeler, şirketler arasındaki rekabeti giderek kızıştırıyor. Yakın zamanda tanıtılan Galaxy S20 serisinde, şirketin bir önceki nesil Galaxy S serisi modellerine göre dikkate değer gelişmeler mevcut.
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Geçtiğimiz sene çıkan Galaxy S10 serisinde 15 W değerinde olan hızlı şarj özelliği, Note 10‘da 25 W‘a, Note 10+‘ta ise 45 W gibi seviyelere çıktı. Şimdi ise Galaxy S20 Ultra modelinde, Note 10+‘taki bu 45 W‘lık hızlı şarj özelliğinin korunduğunu görüyoruz. Fakat bu cihazda daha etkili çalıştığı görülüyor.
Galaxy S20 Ultra’yı %0’dan %100’e şarj etmek yalnızca 58 dakika!
Söylenenlere göre Galaxy S20 Ultra’nın 5000 mAh pilini, %0’dan tam dolu hale getirmek için gereken süre 58 dakika. Note 10+’a göre kıyasladığımızda dikkat çeken bir ilerleme olmuş. Çünkü Note 10+‘ın 4300 mAh bataryasını 25 W adaptörle şarj etmek 1 saatten biraz daha uzun sürerken, 45 W adaptörle tam dolu hale gelmesi 1 saatin biraz altında zaman alıyordu.
Piller, şarjı düşük olduğunda daha yüksek Watt değerlerini tercih edebiliyor ve dolum esnasında şarj oranını düşürebiliyor. Galaxy S20 Ultra’da ise Note 10+’a göre, daha yüksek şarj oranlarını, daha uzun süre koruyarak, daha büyük kapasiteli pillerin benzer sürede doldurulmasına imkan tanıyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 Pro, Geekbench’te görüntülendi!
Oppo Find X2 Pro, MWC 2020‘nin iptal edilmesi nedeniyle ertelenen resmi duyurusu öncesinde Geekbench‘te görüntülendi. Bunun tam olarak duyurulacak olan telefon olduğunu biliyoruz çünkü şirket CPH2025 kodlu telefonun zaten gelecek serinin pro modeli olduğunu sertifikalandırmıştı.
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Oppo Find X2 Pro Geekbench’te nasıl değerlendirildi?
Elimize ulaşan bilgilerde, telefonun Snapdragon 865 işlemci ve 12 GB RAM seçeneği ile gelmesinin yanı sıra Android 10 ile birlikte kutudan çıkacağı kesinleşti. Cihaz tek çekirdekte 913 skor alırken, çoklu çekirdekteki puanı ise 3308 olarak değerlendirildi. Taban frekans değeri ise 1.80 GHz ile çalışıyor. Bu skorlar Geekbench 5‘te gördüğümüz en iyi skorlardan biri. Oppo Find X2 Pro‘nun performans anlamında piyasadaki telefonlardan çok daha üst düzey bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz.
Find X2 Pro hakkında diğer bilinenler neler?
Oppo X2 serisi akıllı telefonlar hakkında onaylanan ve tahmin edilen özellikler var. Ekran olarak QHD çözünürlüklü, 240 Hz değerinde dokunmatik örnekleme oranı ve bu oran üzerinde 120 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek. Ön panel ayrıca 1200 nit ekran parlaklığı ve %100 DCL-P3 renk gamı kapsamına sahip olacak. Ayrıca Sony sensörlü 48 MP bir kamerayı bu cihazda görmeyi bekliyoruz. Şarj konusunda ise 65W değerinde bir hızlı şarj ile geleceği tahmin ediliyor. Oppo lansmanı tahmini olarak Mart ayında gerçekleştirilecek, orada her şeyi detaylarıyla öğreneceğiz.