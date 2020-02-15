OnePlus 7T Pro, 7 Pro ve OnePlus 7, ocak ayı güncellemesi aldı!

OnePlus, 2019 yılında çıkardığı telefonlarına yeni yazılım güncellemesi yayınladı. Bu cihazlar OnePlus 7T Pro, OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 olmak üzere üç tane. Sadece OnePlus 7T bir nedenden dolayı bu güncellemeyi almadı. Güncelleme üç telefona da aynı özellikleri sunuyor.

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OnePlus 7T Pro, 7 Pro ve 7’ye hangi güncellemeler geldi?

Duruma göre optimize edilmiş bir RAM yönetimi, bazı uygulamalarda iyileştirilmiş ve bazı durumlarda siyah/boş ekran sorunu çıkaran uygulamaların düzeltilmesi başlıca iyileştirmelerden. Gizlilik uyarıları için hatırlatıcıları destekleyen yeni bir özellik de eklendi. Ocak 2020 güvenlik düzenlemeleri ve yaması da bu güncelleme ile birlikte geliyor. Bu güncellemeler bir aydan uzun bir süredir OnePlus tarafından düzenleniyor ve üstünde çalışılıyordu.

Hindistan‘a özgü başka değişiklikler de bu yama ile geldi. Jio için VoWiFi kaydı entegre edildi. Bulut hizmeti artık notları ve kişilerin senkronizasyonunu desteklemekte ayrıca bu hizmet üzerinden puan da verebilirsiniz. Work-Life Balance özelliği için mesaj bildirimleri, mod ve uygulama seçimleri optimize edilmiş. Takvim, konum ve otomatik izleme de buraya eklenmiş bulunuyor.

OnePlus güncelleme sıklığı ve içeriği bakımından oldukça takdir edilen bir firma. Bu güncellemeyle tekrardan gözleri üzerine çekecektir. Ayrıca her zamanki gibi bu sunum ve içerikler sadece başta sınırlı kişilerde bulunacak. Kısa süre içinde ise herkese bu güncellemenin gelmesi bekleniyor.