OnePlus 6 ve 6T modelleri için yeni güncelleme yayınlandı

OnePlus, geçtiğimiz temmuz ayının ilk haftasında OnePlus 6 ve 6T modelleri için OxygenOS 10.3.5 sürümünü kullanıcılarına sunmuştu. Söz konusu güncelleme ile birlikte; OnePlus Buds desteği, RAM yönetimi optimizasyonu, çeşitli hata düzeltmeleri ve Temmuz 2020 Android güvenlik yaması paketi sunulmuştu.

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OnePlus, 2018 model amiral gemisi modellerini desteklemeye devam ediyor

Şirket, 6 ve 6T modelleri için yeni bir güncelleme daha yayınladı: OxygenOS 10.3.6. Güncelleme ile birlikte; sistem stabilitesi iyileştirmeleri, çeşitli hataların düzeltilmesi ve Eylül 2020 Android güvenlik yamasını sunuluyor.

Güncelleme, aşamalı bir şekilde dağıtılmaya başlandı. OTA güncellemesi henüz küçük bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda. Şirket, güncellemede önemli bir hata olmadığını onayladıktan sonra, güncelleme daha fazla kullanıcıya sunulacak.



Şirket tarafında 2018 yılının amiral gemisi modelleri; AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 845, 256 GB’a kadar depolama desteği, 8 GB’a kadar RAM desteği, 4K@60fps ve 1080p@240fps video kaydı, Dirac HD ses standardı, Bluetooth 5.0 ve 20W hızlı şarj desteği gibi oldukça güncel özelliklere sahip.

Güncelleme henüz cihazınıza ulaşmadıysa, XDA Develepors sitesinden güncellemeyi indirerek kurulumu sağlayabilirsiniz. Şirket tarafından güncellemenin tamamen kararlı olduğuna dair bir geri bildirim alınmadığını da belirtelim.