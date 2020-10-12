Haber
OnePlus 6 ve 6T modelleri için yeni güncelleme yayınlandı
OnePlus, geçtiğimiz temmuz ayının ilk haftasında OnePlus 6 ve 6T modelleri için OxygenOS 10.3.5 sürümünü kullanıcılarına sunmuştu. Söz konusu güncelleme ile birlikte; OnePlus Buds desteği, RAM yönetimi optimizasyonu, çeşitli hata düzeltmeleri ve Temmuz 2020 Android güvenlik yaması paketi sunulmuştu.
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OnePlus, 2018 model amiral gemisi modellerini desteklemeye devam ediyor
Şirket, 6 ve 6T modelleri için yeni bir güncelleme daha yayınladı: OxygenOS 10.3.6. Güncelleme ile birlikte; sistem stabilitesi iyileştirmeleri, çeşitli hataların düzeltilmesi ve Eylül 2020 Android güvenlik yamasını sunuluyor.
Güncelleme, aşamalı bir şekilde dağıtılmaya başlandı. OTA güncellemesi henüz küçük bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda. Şirket, güncellemede önemli bir hata olmadığını onayladıktan sonra, güncelleme daha fazla kullanıcıya sunulacak.
Şirket tarafında 2018 yılının amiral gemisi modelleri; AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 845, 256 GB’a kadar depolama desteği, 8 GB’a kadar RAM desteği, 4K@60fps ve 1080p@240fps video kaydı, Dirac HD ses standardı, Bluetooth 5.0 ve 20W hızlı şarj desteği gibi oldukça güncel özelliklere sahip.
Güncelleme henüz cihazınıza ulaşmadıysa, XDA Develepors sitesinden güncellemeyi indirerek kurulumu sağlayabilirsiniz. Şirket tarafından güncellemenin tamamen kararlı olduğuna dair bir geri bildirim alınmadığını da belirtelim.
Donanım
RTX 3090 ve 3080 Founders Edition, artık doğrudan satışta değil!
Parekende olarak Nvidia tarafından online mağazada sunulan RTX 3090 ve 3080 Founders Edition grafik kartları, artık dorğudan satışta olmayacak. Sistemine Founders Edition serisi ekran kartlarından birini eklemek isteyen kullanıcılar, farklı firmalardan ürünü tedarik etmek zorunda. Nvidia ise yeni nesil grafik kartlarını, Best Buy üzerinden satmayı planlıyor.
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Founders Edition için sınırlı arz, yüksek talep
30 serisi ekran kartlarını tanıtması ve piyasaya sürmesinin ardından arz ve üretim konusunda başı dertte olan Nvidia, Founders Edition grafik kartlarıyla sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Şirketin yeni nesil grafik kartlarını tanıtmasının ardından birçok kişi az sayıda arz edilen kartları satın almak için adeta yarış içine girmişti. Ardından gelen stok ve üretim sıkıntısıyla beraber kartlardan birini satın almak isteyen bireysel kullanıcılar, eBay’de yer alan bazı satıcılara fahiş fiyatlar ödemek zorunda kalıyordu. SlashGear’da yer alan habere göre ise Nvidia yakında Best Buy üzerinden yeni stoklarıyla satış gerçekleştirebilir.
Nvidia satışlarını Best Buy üzerinden gerçekleştirecek
Online mağazasıyla alakalı sıkıntıların farkında olduğunu bildiren şirket, Founders Edition grafik kartlarının Best Buy üzerinden satılacağını duyurdu. Nvidia’nın online mağazasından ürünlerin kaldırılmasının ardından kullanıcıların tek seçeneği Best Buy gibi görünüyor. Avrupa’da ise Nvidia’nın Founders Edition grafik kartlarını satabileceği alternatif bir kanal bulunmuyor.
Best Buy tarafında ise şu an için grafik kartları stokta görünmüyor. Önümüzdeki haftalarda yeni ürünlerin stoğa gireceğini belirten şirket, oldukça sınırlı sayıda ürünü piyasaya sunabilir. RTX 3090 ve 3080 Founders Edition grafik kartlarındaki tedarik ve arz sıkıntısının, 2021’e kadar devam edeceği öngörülüyor. Konu hakkında çalışmaların devam ettiğini bildiren Nvidia kanadından, hangi diğer adımların geleceği ise şimdilik bilinmiyor.
Aksesuar
Apple, lansman öncesi Beats açılış sayfasını sitesinden kaldırdı!
Apple, şirketin AirPods kulaklıklara odaklanacağının olası bir işareti olarak “Beats by Dre” sayfasını kaldırmak için web sitesini değiştirdi.
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Apple neyi amaçlıyor?
Beats ürünlerinin açılış sayfası artık Apple’ın web sitesinde bulunmuyor. Wayback Machine, sayfanın 2 Ekim’den itibaren orijinal haliyle bir anlık görüntüsüne sahipken, 9 Ekim’deki en son anlık görüntü, sayfayı aşağı olarak gösteriyor. Bu da Apple’ın bu iki tarih arasında bir yerde bu sayfayı kaldırdığına işaret ediyor.
Son birkaç hafta içinde bazı kaynaklar, Beats’in destek web sitesine giden tüm bağlantıların Apple’ın kendi destek sayfalarından kademeli olarak kaldırıldığını gözlemledi. Apple ayrıca, kullanıcıların Beats Wireless kulaklıklarının ve hoparlörlerinin donanım yazılımını güncellemelerine olanak tanıyan Beats Updater yardımcı programını sessizce kullanımdan kaldırdı.
Apple, çevrimiçi mağazasının kulaklık ve hoparlör bölümünde hala Beats markalı ürünler satılmakta. Bununla birlikte, bu ayın başlarında Bloomberg, Apple’ın artık Sonos, Bose ve Logitech gibi şirketlerin kulaklıklarını ve kablosuz hoparlörlerini satmayacağını bildirmişti. Apple geçmişte de buna benzer bir şey yapmıştı ve Apple Watch’u piyasaya sürmeden önce fitness aktivitelerini gözlemleyen başka markalara ait ürünleri sitesinden kaldırmıştı.
Bunların hepsi Apple’ın ses kategorisindeki yeni ürün lansmanlarına hazır olduğunu gösteriyor. Söylentiler, Apple’ın daha küçük, daha düşük maliyetli HomePod, AirPods ve AirPods Pro ile birlikte satılmak üzere “AirPods Studio” olarak adlandırılan Apple markalı yüksek kaliteli kulak üstü kulaklıklar da dahil olmak üzere birkaç yeni ses ürünü üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Bu yeni ürünlerin her ikisinin de yıl sonundan önce piyasaya sürülmesi bekleniyor. Üçüncü taraf ses ürünlerinin çevrimiçi mağazadan kaldırılması, Apple’ın yeni ses cihazlarını yakında, belki de bu hafta içinde görmeye başlayabileceğimizi gösteriyor. Yeni iPhone 12 serisinin de duyurulmasının beklendiği Apple Etkinliği, 13 Ekim Salı günü internet ortamı üzerinden gerçekleşecek.
e-Spor
Valorant oyununun yeni karakteri Skye karşınızda!
Valorant oyunu , 3. Perde adını verdiği üçüncü sezonuna 13 Ekim‘de giriyor. Haberimizde, güncellemenin yeni eklemelerinin sonuncusunu yeni bir Valorant karakteri olarak görüyoruz. Karakterimiz, Skye adında bir Avustralyalı ajan ve doğaüstü güçleri sayesinde takım için büyük bir avantaj sağlıyor.
Doğaya ve takım arkadaşlarına yönelik bir karakter olan Skye için Sova karakterinin geliştirilmiş hali diyebiliriz. Skye ajanı, keşif yapmak için kuşları çağırabilir. Ayrıca, Skye karakteri, keşif yapmak ve rakipleri kör etmek için haritayı araştırabileceğiniz Wolf- Drone çağırabilir.
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Skye karakterinin yetenekleri neler?
Valorant oyunundaki bu karakterimizde, her karakterde olduğu gibi iki tane temel yetenek, bir imza yeteneği, bir tane de ulti özelliği bulunuyor. Skye‘nin temel yeteneklerinde ilki: etki alanı iyileştirmesi. Bu yetenek sayesinde, Skye takım arkadaşlarını iyileştirir fakat kendisini iyileştirmez. Skye’nin ikinci temel yeteneğine gelirsek , Skye kurtunu bir avcı olarak düşmanlara gönderir, düşmana ulaştığınızda ateş tuşuna basıldığında bir patlama oluşturarak rakibe hasar verebilir. Valorant oyunumuzda çıkıcak yeni karakterimizin imza yeteneği ise şu şekilde: Skye’nin uzaktan kontrol imkanı sağlayan Wolf Drone’u ile düşmanların yeri tespit edilir,ardından ateşleme tuşu ile düşmanlar kör edilebilir. Son özellik ise Skye’nin ulti yeteneği: Skye 3 adet rakip bulucu tohum yollar. Eğer bu rakip bulucu tohumlar düşmanı bulursa rakibin yakın haritadaki yeri oyuncu tarafından görülebilir.
Valorant ekibi Skye karakterini ne zaman oyuna ekleyecek?
Skye, Valorant‘ın ajan kadrosunda 13. ajan oldu ve onun takip ve iyileştirme yetenekleri kesinlikle oyuncuların karakter seçimlerini derinden etkileyecek. Bundan dolayı, Skye karakteri, 27 Ekim‘e kadar karakteri resmi olarak oynanamayacak. Diğer bir sebep ise stüdyonun rekabet alanına potansiyel olarak meta-değiştirici bir faktör getirmeden önce, sezonun yeni haritalarındaki hataların ve karakterin oynanışındaki oyun bozan hataların veya başka engellerin ortaya çıkmamasını engellemek için stüdyonun biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Riot, yeni bir ajana ek olarak, yeni bir harita (Icebox) ,bir dizi yeni silah görünüm vee kilidi açılacak diğer kozmetikler içeren geleneksel bir 3. Perde savaş geçişi ekliyor.