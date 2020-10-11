OnePlus 8T modeli için lansman öncesi tüm sızıntılar ve özellikler!

OnePlus 8T için birçok özellik daha ürün çıkmadan belli oldu. OnePlus markasının yeni amiral gemisi piyasaya sürülmeden önce, zaten onaylanmış ve diğer beklenen özelliklere ve cihazın fiyatına bakalım.

OnePlus 8T modeli için, birkaç hafta önce şirket tarafından bir tanıtım videosu yayınlanmıştı. Cihazımız 14 Ekim‘de piyasaya sürülecek. Ürünün lansmanı, OnePlus ‘ın resmi web sitesi üzerinden canlı yayınlanacak. Tasarım açısından, cihazımız OnePlus 7T gibi daha düz bir ekrana sahip . Ekstra olarak bu ürün ailesinde malesef bir ”Pro” model model bulunmayacak.

reklam

İlginizi çekebilir: Galaxy F41 tanıtıldı: 6.000 mAh pil ve 64MP kamera, M31’den daha ucuz!

OnePlus 8T modelinin tasarımı ve renk seçenekleri nasıl?

Tasarım açısından, ekranda ve arka panelde Corning’in Gorilla Glass 6 teknolojili cam ve kenarlarda metal bir çerçeve bulunması muhtemel. Cihazda, IP68 sertifikası (sağlam ve suya dayanıklılık sertifikası) olması bekleniyor. Ön tarafta ,ekran düz olacak ve sol üstte selfie kamerası için tek bir delik bulunacak . Telefondaki tuşlara gelirsek; güç tuşu ,OnePlus Slider tuşu sağ tarafta ve ses açma kısma tuşları solda olacak. Ayrıca, OnePlus 8T, kamera olmadan 8,4 mm kalınlığa ve kamera olan yerden ölçüğünde ise büyük bir 9,3 mm kalınlığa sahip olacak .

Resmi renderda, arkadaki 4 kamera ve LED flaş üzerinde dikdörtgen bir kamera düzeni olacağı gözüküyor. Renk çeşitleri için ise Aquamarine Green ve Lunar Silver isimleri ile karşımıza çıkıyor.

OnePlus 8T modelinin özellikleri neler?

Özelliklere ekran ile başlarsak, şirket, cihazın 120Hz yenileme hızı ekranına sahip olacağını onayladı . Cihaz, 2.5D kavisli camlı 6.55 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran parlaklığı 1100 nit değerine çıkabilicek, 0.3 JNCD (renk farkı), yüzdeyüz DCI-P3 renk gamını kapsayacak ve ve yüzde 91.9 ekran-gövde oranı olacak. Cihazın işlemcisi ,büyük olasılıkla, Qualcomm Snapdragon 865 SoC olacak. Depolama seçenekleri de 8/128 GB ve 12/256GB şeklinde olacak.

Kamera lenslerine gelirsek, OnePlus 8T modelinin, OIS ve EIS destekli 48MP f / 1.8 Sony IMX 586 sensörünü kullanacağını söyleniyor. Ayrıca sızıntılardan yola çıkarak, geniş açılı lensinde gece moduna sahip olması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte, diğer sensörler muhtemelen 5MP makro, 2MP derinlik sensörü ve 116 dereceli 16MP f / 2.2 ultra geniş açılı lens şeklinde olacak. OnePlus 8T modelinde özçekimler için geniş açılı bir lens bulunacağı şirket tarafından onaylanmıştı. Ve eğer sızıntılar doğruysa selfie kamerası 16 MP olacak. Nightscape, PDAF, stabil 4K çözünürlükte video ve daha fazlası gibi kamera özelliklerini bekleyebiliriz.

OnePlus 8T’nin diğer özellikleri arasında 65W gücünde şarj olabilen 4.500mAh pil, ekran içi parmak izi okuyucu gibi özellikler var. Kutusunda ise Type-C uçlu kablo, ve 45W hızlı şarj adaptörü bulnacak. Cihazımız Android 11 tabanlı OxygenOS 11 işletim sistemi ile birlikte gelecek.

Lansman fiyat bilgileri nasıl olacak?

OnePlus 8T modelinde 8/128 GB varyantı için 599 ABD Doları ve 12/256 GB varyantı için ise 699 ABD Doları olarak fiyatlandırılması bekleniyor. Bununla birlikte, henüz Türkiye’ye kaç Türk Lirası fiyat ile gelicek kesin bir bilgiye sahip değiliz. Önümüzdeki Çarşamba gününde resmi detayları hep beraber göreceğiz.