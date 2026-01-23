OnePlus’ın merakla beklenen yeni akıllı telefonuna ilişkin sızıntılar gelmeye devam ediyor. Mart ayında tanıtılacağı iddia edilen modelin ekran, kamera ve batarya gibi kritik detayları ortaya çıktı. Peki sızıntılar, yaklaşmakta olan OnePlus 15T hakkında bizlere neler söylüyor?

OnePlus 15T beklenen özellikleri

Çin’in güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, OnePlus 15T modeli 6.32 inç boyutunda ve “1.5K” çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu yeni OnePlus telefon, kamera kurulumuyla da iddialı görünüyor. Cihazın arkasında 50 MP ana kamera ve 50 MP telefoto kamera yer alacak. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunacak.

Bu kamera dizilimi, geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan OnePlus 13T modelini akıllara getiriyor. Tıpkı selefinde olduğu gibi, yeni modelde de üçüncü bir arka kameranın bulunmaması dikkat çekiyor. Megapiksel değerleri aynı kalsa da, OnePlus‘ın sensör veya görüntü işleme tarafında önemli iyileştirmeler yapması bekleniyor.

Performans tarafında ise OnePlus 15T, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden alacak. Ancak en dikkat çekici iddia batarya ile ilgili. Sızıntılara göre cihaz, kendi boyutundaki bir telefona yerleştirilmiş en büyük bataryaya ev sahipliği yapacak. Bu kapasitenin 7.000 mAh ile 8.000 mAh arasında olacağı öne sürülüyor.

Batarya tarafındaki bir diğer önemli gelişme ise kablosuz şarj desteği. Selefi olan 13T modelinde bulunmayan bu özelliğin yeni cihaza eklenmesi bekleniyor. Bu hamle, cihazın premium segmentteki konumunu güçlendirecektir. Cihazın rekabette öne çıkmasını sağlayacak bu özellikler, kullanıcılar tarafından da merakla bekleniyor.

Diğer sızdırılan detaylar

Daha önceki sızıntılar, telefonun 194 gram ağırlığında olacağını, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleri sunacağını belirtmişti. Cihazın renk seçenekleri de sızıntılar arasında yerini aldı. İddialara göre OnePlus 15T; Rahatlatan Matcha, İyileştiren Beyaz Çikolata ve Saf Kakao olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus 15T modelinin sızdırılan batarya ve kamera özellikleri sizi heyecanlandırdı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!