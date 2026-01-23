Teknoloji dünyasını sarsan yeni bir iddiaya göre Apple, giysilere takılabilen yapay zeka destekli bir iğne üzerinde çalışıyor. The Information tarafından yayınlanan rapor, şirketin yeni bir ürün kategorisine girmeye hazırlandığını gösteriyor. Peki, Apple’ın bu yeni giyilebilir cihaz denemesi, pazardaki diğer başarısız örneklerden sıyrılabilecek mi ve Apple AI Pin konsepti tüketiciler tarafından benimsenecek mi?

Apple AI Pin nasıl bir cihaz olacak?

Sızdırılan bilgilere göre, geliştirme aşamasındaki bu Apple AI Pin, şirketin takip cihazı olan AirTag ile benzer boyutlarda olacak ancak biraz daha kalın bir yapıya sahip olacak. Cihazın, kullanıcının çevresini algılayabilmesi için üzerinde standart ve geniş açılı olmak üzere iki adet kamera bulunacağı belirtiliyor. Bu kameralar, fotoğraf ve video çekimi için kullanılacak.

Raporda ayrıca cihazın çevredeki sesleri alabilmesi için üç mikrofon, bir hoparlör, bir fiziksel düğme ve Apple Watch’dakine benzer manyetik bir şarj arayüzü içereceği de iddia ediliyor. Bu donanımlar, cihazın çevresiyle etkileşim kurarak yapay zeka destekli görevleri yerine getirmesini sağlayacak. Cihazın AirPods veya Apple’ın akıllı gözlükleri gibi diğer ürünlerle entegre çalışıp çalışmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Piyasaya çıkış tarihi ve belirsizlikler

Apple’ın bu yeni ürün için geliştirme sürecini hızlandırmaya çalıştığı, çünkü rakip OpenAI’nin kendi giyilebilir cihazını 2026’da piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor. Apple’ın ise bu ürünü en erken 2027 yılında kullanıcılarla buluşturabileceği tahmin ediliyor. Ancak projenin henüz çok erken bir aşamada olması, iptal edilme ihtimalini de beraberinde getiriyor.

Bu iddialar, Apple’ın sadece mevcut ürünlerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda tamamen yeni kategorilerde de yenilik peşinde olduğunu gösteriyor. Bir Apple AI Pin fikri, şirketin kişisel teknoloji vizyonunda önemli bir adımı temsil edebilir. Şirket, bu cihazla kullanıcıların teknolojiyle daha doğal ve ekransız bir etkileşim kurmasını hedefliyor olabilir.

Zorlu bir pazar: Humane AI Pin örneği

Giyilebilir yapay zeka asistanı pazarı oldukça yeni ve zorlu. Bunun en yakın örneği, eski Apple çalışanları tarafından kurulan Humane şirketinin AI Pin adlı cihazı oldu. Büyük beklentilerle piyasaya sürülen cihaz, yavaş çalışması ve zayıf pil ömrü gibi eleştiriler nedeniyle 10.000 adetten az satarak ticari bir başarısızlık yaşadı. Şirketin bir kısmı daha sonra HP’ye satıldı.

Apple’ın, Humane’in yaşadığı bu tecrübeden önemli dersler çıkarması bekleniyor. Güçlü ekosistemi ve kullanıcı deneyimine verdiği önem, Apple AI Pin cihazının pazarda daha başarılı olmasını sağlayabilir. Şirketin, donanım ve yazılım entegrasyonundaki ustalığı, bu tür bir cihazın sorunsuz çalışması için kritik bir avantaj sunuyor.

Apple’ın yenilenen yapay zeka stratejisi

Bu sızıntı, Apple’ın son dönemde yapay zeka alanındaki atılımlarıyla da örtüşüyor. WWDC 2024’te verilen sözleri yerine getirmekte zorlanan ve yapay zeka başkanının görevden ayrılmasıyla gündeme gelen şirket, Google ile Gemini tabanlı yeni Siri özellikleri için bir ortaklık duyurmuştu. Ayrıca, iOS 27 ile Siri arayüzünün tamamen bir sohbet robotu deneyimine dönüştürüleceği de konuşuluyor.

Tüm bu gelişmeler, şirketin yapay zekayı gelecekteki ürünlerinin merkezine yerleştirmeyi planladığını gösteriyor. Geliştirildiği iddia edilen Apple AI Pin, bu stratejinin en somut ve iddialı adımlarından biri olabilir ve akıllı asistanların geleceğine dair önemli ipuçları taşıyabilir.

