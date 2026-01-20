Teknoloji dünyasında batarya ömrü, kullanıcıların en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Çinli teknoloji devi Realme, bu sorunu kökten çözmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Şirketin üzerinde çalıştığı ve adeta bir powerbank kapasitesine sahip olan yeni akıllı telefonu, RMX5107 model numarasıyla performans testlerinde boy gösterdi. Geekbench listesinde ortaya çıkan Realme P4 Power, sadece devasa bataryasıyla değil, sunduğu işlemci gücüyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki, bu yeni canavar kullanıcılara neler vadediyor?

Realme P4 Power performans testinde görüldü

Geekbench veri tabanında listelenen cihazın teknik detayları, orta-üst segmentte dengeleri değiştirecek gibi duruyor. Realme P4 Power modelinin kalbinde MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7400 yonga setinin yer alması bekleniyor. Listelemede yonga setinin adı açıkça belirtilmese de, 2.00 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.60 GHz hızında çalışan diğer dört çekirdekli yapı ile Mali-G615 MC2 grafik birimi, bu işlemciyi işaret ediyor.

Yapılan test sonuçlarına baktığımızda, cihazın tek çekirdek performansında 1.075 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.919 puan aldığını görüyoruz. Bu skorlar, günlük kullanım ve oyun performansı için oldukça tatmin edici değerler sunuyor. Ayrıca test edilen modelde 12 GB RAM bulunması, Realme yeni telefonu için çoklu görevlerde akıcı bir deneyim sunulacağının habercisi. Yazılım tarafında ise cihazın en güncel sürüm olan Android 16 işletim sistemi ve Realme UI 7 arayüzü ile kutudan çıkması bekleniyor. Şirketin bu model için 3 yıl Android güncellemesi ve 4 yıl güvenlik yaması desteği sunacağı da gelen bilgiler arasında.

10.000 mAh batarya ve gelişmiş ekran özellikleri

Bu telefonun en çok konuşulacak özelliği şüphesiz bataryası. Sızıntılara göre cihaz, tam 10.000 mAh kapasiteli devasa bir pille geliyor. Bu kapasite, standart bir akıllı telefonun neredeyse iki katı anlamına geliyor. Üstelik Realme, bu büyük bataryayı doldurmak için 80W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca 27W ters şarj özelliği sayesinde telefonunuzu bir powerbank gibi kullanarak kulaklık veya saat gibi diğer aksesuarlarınızı şarj etmeniz mümkün olacak. Bypass şarj özelliği ise özellikle oyun tutkunları için bataryayı yıpratmadan prizden güç alarak oyun oynamayı mümkün kılacak.

Ekran tarafında da iddialı özellikler bizleri bekliyor. Cihazın 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip, dört tarafı kavisli bir AMOLED panel ile gelmesi muhtemel. Bu kadar büyük bir bataryaya rağmen telefonun ağırlığının yaklaşık 218 gram seviyesinde tutulması beklenen bir diğer mühendislik başarısı. Turuncu, gümüş ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi beklenen Realme P4 Power, uzun pil ömrü arayan kullanıcıların favorisi olabilir.

