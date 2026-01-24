Katlanabilir akıllı telefon pazarındaki rekabet her geçen gün artarken, Honor da bu alandaki iddiasını yeni modelleriyle sürdürmeye hazırlanıyor. Şirketin bir sonraki büyük hamlesi olacak yeni katlanabilir telefonu hakkında ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Peki, Samsung’un pazar liderliğine meydan okuması beklenen yeni Honor Magic V6 kullanıcılara neler sunacak?

Honor Magic V6 batarya ve tanıtım tarihi belli oldu

Gelen son bilgilere göre yeni Honor Magic V6, beklenenden çok daha erken bir tarihte teknoloji meraklılarının karşısına çıkacak. Şirket, MWC 2026 (Mobil Dünya Kongresi) kapsamında düzenleyeceği etkinlik için basın davetiyelerini göndermeye başladı. Davetiyeye göre, yeni katlanabilir telefon 1 Mart 2026 tarihinde Barselona’da resmi olarak tanıtılacak. Bu tarih, bir önceki model olan Honor Magic V‘nin geçtiğimiz yılın Temmuz ayında tanıtıldığı düşünüldüğünde, şirketin lansman takvimini önemli ölçüde öne çektiğini gösteriyor.

Tanıtım tarihinin yanı sıra cihazla ilgili en heyecan verici sızıntı ise batarya kapasitesi oldu. Çin’in 3C sertifikasyon veritabanında ortaya çıkan bilgilere göre, Honor Magic V6 oldukça büyük bir bataryaya ev sahipliği yapacak. Belgeler, cihazın yaklaşık 7,000mAh nominal kapasiteye ve 7,150mAh tipik kapasiteye sahip çift hücreli bir batarya (2,320mAh + 4,680mAh) ile geleceğini ortaya koyuyor. Bu değerler, katlanabilir bir telefon için rekor seviyede bir pil ömrü vadediyor.

Sızıntılar bununla da sınırlı değil. Görünüşe göre cihazın 6,700mAh nominal ve 6,850mAh tipik değere sahip bir başka batarya varyantı daha olabilir. Bu durum, Honor’un farklı pazarlar veya modeller için farklı pil seçenekleri sunabileceğine işaret ediyor. Katlanabilir telefonların en büyük zorluklarından birinin inceliği korurken yeterli pil ömrü sunmak olduğu düşünüldüğünde, Honor’un bu hamlesi pazarda dengeleri değiştirebilir.

MWC 2026’da sürprizler olabilir

Honor’un MWC 2026 etkinliği sadece yeni katlanabilir telefon ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Şirketin gönderdiği davetiyede, Honor Magic V6 modeline ek olarak gimbal özellikli kamerasıyla dikkat çeken “Robot Phone” isimli bir cihazın da tanıtılacağı belirtiliyor. Ayrıca, “en yeni tüm senaryo amiral gemisi cihazlarının” da bu telefonlara eşlik edeceği ifadesi, şirketin ekosistemini genişletecek başka sürprizler hazırladığını düşündürüyor.

Bu erken lansman ve iddialı batarya özellikleri, Honor’un katlanabilir telefon pazarında Samsung gibi devlere karşı ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Özellikle 7,000mAh’ı aşan batarya kapasitesi, gün boyu yoğun kullanımda bile şarj endişesini ortadan kaldırmayı hedefleyen kullanıcılar için önemli bir tercih sebebi olabilir. Cihazın diğer tüm özellikleri ve fiyatı ise 1 Mart’taki etkinlikte netlik kazanacak.

