Oppo Find X9 ve Oppo Find X9 Pro serisi Avrupa pazarına gelmeden önce fiyatıyla gündeme bomba gibi düştü. Peki bu modeller ne kadara satılacak? Çin’de dikkat çeken bu amiral gemileri, Avrupa’da da aynı ilgiyi görebilecek mi? Türkiye’de satışa çıkarsa kullanıcılar bu fiyata değer mi diyecek, yoksa alternatif markalara mı yönelecek?

Oppo Find X9 ve Find X9 Pro fiyatı ne kadar?

Oppo Find X9 serisinin Avrupa fiyatları, markanın premium segmentteki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip Find X9 modeli, Avrupa’da yaklaşık 999 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Daha üst seviye özellikleriyle dikkat çeken Find X9 Pro ise 1.299 Euro fiyatla raflarda yerini alacak.

Bu rakamlar, seriyi doğrudan Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max gibi modellerle rekabet edecek konuma getiriyor. Her iki model de Çin’deki fiyatlandırmaya oldukça yakın bir stratejiyle geliyor. Türkiye pazarında resmi satış olmasa bile, bu fiyatlar ithalat yoluyla gelecek cihazların 60.000 TL bandını aşabileceği anlamına geliyor.

Özellikle Find X9 Pro premium malzeme kalitesi ve kamera gücü düşünüldüğünde, Avrupa fiyatının beklentilere paralel olduğu söylenebilir. Ancak Oppo Find X9 modeli, biraz daha ulaşılabilir fiyatıyla kullanıcılar arasında popüler olabilir.

Oppo Find X9 ve Find X9 Pro çıkış tarihi ne zaman?

Oppo Find X9 ve Find X9 Pro modelleri, önümüzdeki hafta Barselona’da düzenlenecek özel bir etkinlikle uluslararası lansmanını gerçekleştirecek. Avrupa’daki satışların ise lansmandan kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor. Hindistan pazarı için Kasım ayı işaret edilirken, Türkiye’de resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak geçmiş deneyimlere bakıldığında, serinin ülkemize paralel ithalat yoluyla yıl bitmeden ulaşma ihtimali yüksek.

Avrupa fiyatlandırması, markanın global stratejisinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Find X9 uygun fiyatlı premium model olarak konumlanırken, Find X9 Pro lüks segmentte markanın vitrin ürünü haline geliyor. Her iki modelin de Avrupa lansmanında büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Oppo Find X9 Pro ve Find X9 fiyatları sizce rekabetçi mi, yoksa rakiplerine göre fazla mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!