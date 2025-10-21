WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren yepyeni bir özellikle gündemde! Uygulama, artık kullanıcı adlarının rezerve edilebileceği bir sistem üzerinde çalışıyor. Peki, şirket neden böyle bir değişikliğe gidiyor? Kullanıcı adlarını almak için yarış ne zaman başlayacak? Türkiye’deki kullanıcılar bu özellikten nasıl faydalanacak?

WhatsApp kullanıcı adı rezervasyonu dönemi yaklaşıyor!

Yeni dönemle birlikte WhatsApp kullanıcıları, tıpkı sosyal medya platformlarında olduğu gibi kendilerine özel bir kullanıcı adı belirleyebilecek. Bu sistemin amacı, mesajlaşmayı daha kişisel hâle getirmek ve kullanıcıların kimliğini kolayca tanımlayabilmek. Erken erişim sürecinde, kullanıcılar diledikleri kullanıcı adını belirli kurallar çerçevesinde rezerve edebilecek.

WhatsApp tarafından paylaşılan bilgilere göre, kullanıcı adları en az 3, en fazla 30 karakterden oluşacak. Kullanıcı adlarında yalnızca harf, rakam, nokta ve alt çizgi kullanılabilecek. Ayrıca, taklit veya yanıltıcı kullanıcı adları kesinlikle yasaklanacak. Bu sayede şirket, kimlik karmaşasının önüne geçerek güvenli bir iletişim alanı oluşturmayı hedefliyor. Türkiye’de de bu sistemin özellikle marka hesapları, işletmeler ve influencer’lar tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Bu özellik, şirketin kullanıcı deneyimini güçlendirmeye yönelik attığı önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Artık kullanıcılar, telefon numarası paylaşmadan da birbiriyle bağlantı kurabilecek. Böylece gizlilik seviyesi artarken, kişisel hesap yönetimi de kolaylaşacak. Bu durum, Türkiye’de gizlilik konusunda hassas olan kullanıcılar için ciddi bir avantaj anlamına geliyor.

Yeni güncellemeyle birlikte uygulamanın arayüzünde de ufak tasarım değişiklikleri görülmesi bekleniyor. Kullanıcı adı düzenleme menüsünün profil sekmesine entegre edilmesi planlanıyor. Ayrıca, kullanıcı adıyla doğrulama sistemi sayesinde sahte hesaplarla mücadele daha etkili bir hâl alacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni WhatsApp kullanıcı adı rezervasyon sistemi sizce işe yarar mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!