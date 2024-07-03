OnePlus 13 özellikleri hakkında ilk bilgiler bu yılın başlarında sızdırılmıştı ve telefonun ultrasonik parmak izi tarayıcısıyla test edildiği belirtilmişti. Şimdi ise ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, OnePlus 13’ün daha fazla özelliğini ortaya koyan yeni bir gönderi paylaştı. Bu yeni detaylar, OnePlus 13 özellikleri ve yenilikleri hakkında heyecan verici bilgiler sunuyor.

OnePlus 13 özellikleri böyle olacak!

OnePlus 13, 2K çözünürlüğünde LTPO OLED kavisli bir ekranla geliyor. Bu ekran, yüksek çözünürlüğü ve üstün görüntü kalitesi ile dikkat çekiyor. Ayrıca, telefonun gücünü Qualcomm’un en yeni ve en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Gen 4 SoC’den alacağı söyleniyor. Bu işlemci, performans ve enerji verimliliği açısından büyük bir iyileşme sunacak.

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OnePlus 13, toz ve suya dayanıklılık konusunda da önemli bir yenilik getiriyor. Telefon, IP69 derecelendirmesi alarak bu alanda şirketin ilk amiral gemisi olacak. Daha önce OnePlus 8 Pro, şirketin IP68 derecelendirmesine sahip ilk telefonu olmuştu. IP69 derecelendirmesi, cihazın zorlu çevre koşullarına karşı daha dayanıklı olmasını sağlayacak.

OnePlus 13, şirketin ultrasonik parmak izi tarayıcısı kullanan ilk telefonu olacak. Bu yeni teknoloji, daha hızlı ve güvenli bir biyometrik doğrulama deneyimi sunacak. Ultrasonik parmak izi tarayıcı, özellikle nemli ve kirli parmaklarla bile yüksek doğrulukta çalışmasıyla biliniyor.

OnePlus Ace 3 Pro’da piyasaya sürülen ultra büyük silikon negatif elektrot bataryası, OnePlus 13’te de yer alacak. Bu bataryanın kapasitesinin 6000mAh veya 6100mAh olması bekleniyor. Ayrıca, telefonun 100W hızlı şarj desteğini koruyacağı belirtiliyor. Bu özellikler, kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre kullanmalarını ve kısa sürede şarj etmelerini sağlayacak.

OnePlus 13’ün kamera kurulumu da dikkat çekici yenilikler içeriyor. Ana kamera olarak 50 MP Sony LYT-808 sensörünü koruyacak olan cihaz, ultra geniş açılı kamera ve periskop telefoto lenslerinde değişiklikler yapacak. 48 MP IMX581 ultra geniş açılı kamera, 50 MP IMX882 ultra geniş açılı kamera ile değiştirilecek. Ayrıca, 64 MP OV64B periskop telefoto lensin yerini 50 MP IMX882 3X periskop lens alacak. Bu değişiklikler, fotoğraf ve video kalitesini artırmayı hedefliyor.

OnePlus 13’ün Çin’de Kasım sonu veya Aralık başında tanıtılması bekleniyor. Bu lansman, OnePlus hayranları ve teknoloji meraklıları için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Yeni modelin yenilikçi özellikleri ve üstün performansıyla, OnePlus markasının amiral gemisi segmentindeki yerini daha da sağlamlaştırması bekleniyor.