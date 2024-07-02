Artık iPhone X destek almayacak. iPhone X desteği ne zaman bitiyor diye soranlar için üzücü haber geldi. iPhone X Vintage cihazlar listesine alındı. Apple klasik ürünler listesini güncelledi ve iPhone 7 zamanında çıkan ilk AirPods, iPhone X ve ilk HomePod modelini bu listeye aldı. Bu modeller artık donanım desteği almayacak. Yani servise gittiğinizde yedek parça bulmak imkansız olacak.

iPhone X Destek Almayacak! iPhone X Desteği Ne Zaman Bitiyor Diye Soranlar Üzgün!

Apple, teknolojik ilerlemeler ve sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda ikonik iPhone X desteğini sona erdirerek yeni bir döneme adım attı. Şirket, iPhone X, ilk AirPods ve ilk HomePod’u “eski” teknoloji kategorisine dahil etti. iPhone X destek almayacak.

Apple, genellikle beş ila yedi yıl önce satışını durdurduğu ürünleri “vintage” olarak sınıflandırıyor. Bu, cihazların artık yazılım güncellemeleri almayacağı ve tamir hizmetlerinin garanti edilmediği anlamına gelir. Ürünler, yedi yıl sonra “modası geçmiş” olarak kabul ediliyor ve Apple, bu ürünler için hizmet sunmayı durduruyor.

Kasım 2017‘de çıkan iPhone X, ana ekran tuşu olmayan ilk iPhone olarak dikkat çekti. Çentikli ilk iPhone olarak bildiğimiz cihaz, aynı zamanda animoji’leri tanıttı ve kablosuz şarj desteği sunarak önemli bir adım attı. Fakat artık iPhone X destek almayacak.

iPhone X ile beraber desteği kesilen cihazlar arasında yer alan bir diğer model olan HomePod da aynı yıl tanıtıldı ve Apple’ın Sonos gibi rakiplere karşı ilk hamlesi oldu. İlk AirPods ise 2016’da iPhone 7 ile piyasaya sürülerek hızlıca popüler hale geldi.

Apple Elektronik Atık Sorunuyla Mücadelede Kararlı

Modern telefonlar ve diğer cihazlar hızla gelişirken, iPhone X gibi eski ürünlerin “eski” veya “modası geçmiş” olarak sınıflandırılması, elektronik atık sorununa dikkat çekiyor. Her yıl dünya genelinde 2 milyardan fazla elektronik cihaz gönderiliyor ve Birleşmiş Milletler’e göre e-atık üretimi, geri dönüştürdüğümüzden beş kat daha hızlı artıyor.

2022’de dünya genelinde 62 milyon ton e-atık üretildi. Apple, geçmişte eski cihazları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddialarıyla eleştirildi ve bu konuda açılan davalar sonucu 500 milyon dolarlık tazminat ödemek zorunda kaldı.

Ancak Apple, sürdürülebilirlik konusundaki adımlarını artırdı. Şirket, %100 yeşil enerji kullanmaya başladı, “onarım hakkı” yasalarını destekliyor ve 2025 yılına kadar ambalajlarından tüm plastiği çıkarmayı hedefliyor. Yeni iPhone‘lar ve diğer ürünler mümkün olduğunca geri dönüştürülebilir malzemelerle üretiliyor ve eski cihazlar mağazalarda ücretsiz olarak geri dönüştürülebiliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hala bir iPhone X kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!