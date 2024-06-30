Geçtiğimiz ay OnePlus, OnePlus 12 akıllı telefonu için OxygenOS 14.0.0.802 adlı büyük bir güncellemeyi başlatmıştı. Bu güncelleme, bir dizi yeni özellik, yaşam kalitesi iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri sunmuştu. Şirket şimdi, animasyonları ve dokunmatik kontrolleri daha da iyileştiren, birkaç sorunu düzelten ve güvenliği Haziran 2024 düzeyine yükselten OxygenOS 14.0.0.810 adlı başka bir önemli güncellemeyi başlatıyor. OnePlus 12 Haziran güncellemesi ile telefonun performansı ve kullanıcı deneyimi önemli ölçüde gelişiyor.

OnePlus 12 Haziran güncellemesi neler sunuyor?

OnePlus 12 Haziran güncellemesi şu anda yalnızca CPH2573_14.0.0.810(EX01) donanım yazılımı sürümüne sahip Hintli kullanıcılar için yayınlanıyor ve toplam boyutu 1,06 GB’tır. Aşağıdan değişiklik günlüğünün tamamına göz atabilirsiniz.

OnePlus 12 Haziran Güncellemesi Değişiklik Günlüğü: OnePlus 12 Haziran Güncellemesi Değişiklik Günlüğü:

Dokunmatik Kontrol:

– Ana ekrandaki uygulama simgeleri artık dokunuşlara daha hızlı yanıt veriyor.

– Uygulamaları açarken ve kapatırken dokunmatik kontrolün yanıt verme hızını artırıyor.

– Birden fazla uygulamayı açıp kapatırken animasyonları optimize ediyor.

– Hızlı Ayarlar’ı aşağı çekerken bir geçiş animasyonu ekliyor.

– Ana ekranda uygulama simgelerini sürüklerken animasyonları optimize ediyor.

Animasyon Yükseltmesi:

– Ana ekranda uygulama simgelerini açarken ve kapatırken Gauss bulanıklığı efektleri ekliyor.

– Ana ekran widget’larını açarken ve kapatırken bir geçiş animasyonu ekliyor.

– Ekran kapatıldığında saat widget’ları için bir geçiş animasyonu ekliyor.

– Ana ekran widget’larının görüntülenme şeklini iyileştiriyor.

Oyunlar:

– Oyun stabilitesini artırıyor.

– Oyun oynarken ekranın kararmasına neden olan sorunu gideriyor.

Sistem:

– Cihazın kilidini açmak için kilit ekranı desenini çizerken parçayı göstermemeyi seçebilirsiniz.

– Müzik kontrolleri artık Fluid Cloud’da görüntülenebiliyor.

– Hızlı Ayarlar’daki ses düzeyi kaydırıcısının ve fiziksel ses düğmesine basıldığında tetiklenen kaydırıcının aynı anda görünmesi sorununu düzeltiyor.

– Sistem güvenliğini artırmak için Haziran 2024 Android güvenlik düzeltme ekini entegre ediyor.

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OTA güncellemesi aşamalı olarak dağıtılıyor. OnePlus 12 Haziran güncellemesi, başlangıçta kullanıcıların küçük bir yüzdesine ulaşıyor ve birkaç gün içinde daha geniş bir kullanıma sunulacak. Kullanıcılar, Ayarlar > Cihaz Hakkında > OxygenOS > Güncellemeyi Denetle seçeneğine giderek OnePlus 12 Haziran güncellemesini manuel olarak kontrol edebilirler.