HONOR, geçtiğimiz sene X9a modeliyle çok konuşulmuştu. Sunduğu tasarım,ekran, performans, sağlamlık ve özellikle bataryası çok beğenilmişti. Serinin devam modeli X9b artık Türkiye’de satışta. Peki telefon bizlere neler sunuyor, gelin detaylara yakından bakalım.

HONOR X9b Teknik Özellikleri:

Tasarım: 163.6 x 75.5 x 8 mm, 185 gram, IP53 Sertifikası

Ekran: 6.78 inç AMOLED, FHD+, 1 milyar renk, 120Hz, 1200 nit parlaklık

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1

RAM/Depolama: 12GB / 256GB

Kamera: 108MP + 5MP + 2MP / 16MP

Batarya: 5800 mAh

Şarj: 35W

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC

Peki siz HONOR X9b modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce segmentindeki yeterlilikleri sağlayan ve tercih edilebilecek bir telefon mu? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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