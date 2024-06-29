HONOR, geçtiğimiz sene X9a modeliyle çok konuşulmuştu. Sunduğu tasarım,ekran, performans, sağlamlık ve özellikle bataryası çok beğenilmişti. Serinin devam modeli X9b artık Türkiye’de satışta. Peki telefon bizlere neler sunuyor, gelin detaylara yakından bakalım.
HONOR X9b Teknik Özellikleri:
Tasarım: 163.6 x 75.5 x 8 mm, 185 gram, IP53 Sertifikası
Ekran: 6.78 inç AMOLED, FHD+, 1 milyar renk, 120Hz, 1200 nit parlaklık
İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1
RAM/Depolama: 12GB / 256GB
Kamera: 108MP + 5MP + 2MP / 16MP
Batarya: 5800 mAh
Şarj: 35W
Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC
Peki siz HONOR X9b modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce segmentindeki yeterlilikleri sağlayan ve tercih edilebilecek bir telefon mu? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
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