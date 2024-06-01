OnePlus 12 beyaz renk seçeneğiyle teknoloji dünyasında büyük ses getirecek. Şirketin bugüne kadarki en iyi amiral gemisi konumunda olan OnePlus 12, yeni bir renk seçeneği olan Buzul Beyazı ile güncellendi. Şu ana kadar OnePlus 12‘nin en iyi amiral gemilerinden biri olduğu kabul edilirken, renk seçeneklerinin oldukça sınırlı olduğu bir gerçek. Telefonun Zümrüt Yeşili ve Siyah renk seçenekleriyle gelmesinin ardından, şimdi ise Glacier White, yani Buzul Beyazı, adlı üçüncü bir seçenek sunuluyor. OnePlus 12 beyaz renk seçeneğinin bazı uluslararası pazarlarda satışa sunulacağı duyuruldu.

İçindekiler OnePlus 12 Beyaz Renk Seçeneği ile Çok Şık

OnePlus 12 Beyaz Renk Seçeneği ile Çok Şık

OnePlus 12 beyaz renk seçeneğindeki en büyük fark, arka tarafın mermer benzeri bir yüzeye sahip olmaması. Burada düz bir cam arka kapak görüyoruz. Bu da cihaza sadelik ve şıklık katan bir detay olarak göze çarpıyor. OnePlus 12 renk seçenekleri eklenen beyaz renk seçeneği ile daha çok kullanıcıya hitap edecek.

OnePlus 12 beyaz renkli versiyon kardeşleriyle aynı özellikleri paylaşıyor. Cihazın 6,82 inç boyutunda ve 2K çözünürlüğündeki BOE üretimi OLED ekranı, 4500 nit’e kadar parlaklık sunarak piyasadaki en parlak ekranlardan biri olarak öne çıkıyor. Ekran, 1Hz ile 120Hz arası yenileme hızlarını destekleyen bir LTPO panel olarak tasarlanmış, bu da ekranın kendini gösterilen içeriğin yenileme hızına ayarlayarak ciddi bir pil tasarrufu sağlamasını sağlıyor. Ayrıca, BOE yapımı ekran, DisplayMate tarafından A+ sertifikasına layık görülmüş.

OnePlus 12, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve geliştirilmiş çekirdek yapısı sayesinde selefine kıyasla %30 daha hızlı bir performans sunuyor. Bu işlemciye LPDDR5x bellek ve UFS 4.0 depolama eşlik ederken, temel modelde 256GB depolama ve 12GB RAM var. Ayrıca, 16GB/512GB, 16GB/1TB ve 24GB/1TB seçenekleri de mevcut.

5400mAh batarya ile donatılan telefonun şarj hızı 100W iken, geçen yılın aksine 50W kablosuz şarjı geri getiriyor ve 10W ters kablosuz şarj özelliğine de sahip. Geçen yıl eleştirilerin hedefi olan kamera konusunda da önemli gelişmeler var. Ana kamerası 50MP çözünürlüklü Sony LYT-808 sensörüne sahipken, periskop lensi ise 64MP OmniVision OV64B ünitesiyle donatılmış ve 3X’e kadar yakınlaştırma yapabiliyor.

Bağlantılar konusunda da iyileşme var, USB 3.2 Gen 1 hızındaki Type-C bağlantı noktası, daha hızlı veri aktarımı ve görüntü çıkışı sunuyor. OnePlus 12, Çin’de kutusundan Android 14 tabanlı ColorOS 14 ile çıkıyor, ancak global sürümde Android 14 tabanlı OxygenOS 14 ile geliyor.

Cihaz yakın bir zamanda Türkiye pazarına da geldi. OnePlus 12 beyaz renk seçeneği çok şık dursa da henüz Türkiye pazarında bu model yok. OnePlus 12 16/512 sürümünün Türkiye fiyatı ise 59.999 TL.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus 12 beyaz renk nasıl duruyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!