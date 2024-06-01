Çinli teknoloji devi OnePlus, kısa bir süre önce Türkiye pazarına giriş yapmıştı. OnePlus 11 ve OnePlus Nord 3 gibi popüler modelleri distribütör aracılığı ile ülkemize getiren şirket, şimdi de 2024 yılındaki amiral gemisi telefonu OnePlus 12 modelini Türkiye’de satışa sundu. 16GB RAM ve 512GB depolama kapasitesine sahip oldukça dolu paketi ile OnePlus 12 Türkiye topraklarına geldi. İşte OnePlus 12 Türkiye fiyatı ve özellikleri.

OnePlus 12 Türkiye Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Daha önce de söylediğimiz gibi, cihazın 16GB LPDDR5x RAM ve 512GB UFS 4.0 depolama kapasitesine sahip versiyonunun ülkemizde satıldığını görüyoruz.

Yalnızca iki farklı satıcı tarafından online alışveriş kanalı ile satışa sunulan OnePlus 12 Türkiye fiyatı ise 59.999 TL olarak belirlenmiş. Bu model Android dünyasının tepesinde yer alan bir cihaz olsa da, fiyatın bir nebze yüksek olduğu söylenebilir.

OnePlus 12 Özellikleri

Selefi olan ve OnePlus’ın yeniden kendi köklerine dönmeye başladığı OnePlus 11’e kıyasla, yeni modelde üç ana yükseltme var. Bunlar ekran, performans ve pil ömrü olarak dikkat çekiyor. Cihazın öne çıkan özelliklerinden biri olan 6,82 inç boyutunda ve 2K çözünürlüklü OLED ekran, HDR içeriklerde en parlak noktada 4500 nit’e varan parlaklık sunarak piyasadaki en parlak ekranlardan biri haline geliyor.

Ekranda, 1Hz ile 120Hz arası yenileme hızlarını destekleyen bir LTPO panel kullanılmış. Bu sayede ekran kendini gösterilen içeriğin yenileme hızına göre değişken şekilde ayarlayarak pil tasarrrufu sağlıyor. Ekran renkler bakımından da rakipsiz. Öyle ki, BOE yapımı bu ekran, sektördeki otorite kabul edilen DisplayMate tarafından A+ sertifikasına layık görülmüş.

Yeni canavar performans konusunda da ciddi bir iyileştirme sunuyor. OnePlus 12, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve geliştirilmiş çekirdek yapısı sayesinde selefine kıyasla %30 daha hızlı bir performans sunuyor. Bu işlemciye LPDDR5x bellek ve UFS 4.0 depolama eşlik ediyor. Xiaomi 14 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra ile beraber bu işlemciyi kullanan sınırlı amiral gemisi telefonlardan biri daha Türkiye’ye gelmiş oldu.

OnePlus 12’nin temel modeli, 256GB depolama ve 12GB RAM ile geliyor. Bununla beraber, 16GB/512GB, 16GB/1TB ve 24GB/1TB seçenekleri de mevcut. Ancak Türkiye’de 16/512 model satılıyor. 24/1TB modelin fiyatı büyük ihtimalle çok daha yüksek olacaktır.

Cihazda batarya ve şarj konusunda da çeşitli iyileştirmeler görüyoruz. 5400mAh boyutunda dev bir batarya ile donatılan telefonun şarj hızı 100W. Bununla beraber geçen yılın aksine 50W kablosuz şarj geri geldi ve 10W ters kablosuz şarj özelliği de cihazda mevcut.

Geçen yıl eleştirilerin hedefi olan kamera konusunda da güzel haberler var. Kamera tarafında, telefonun birincil kamerası 50MP çözünürlüklü Sony LYT-808 sensöre, ikincil kamerası ise 48MP ultra geniş Sony IMX581 sensöre sahip. Periskop lensi ise 64MP omnivision OV64B ünitesiyle donatılmış ve 3X’e kadar yakınlaştırma yapabiliyor. LYT sensör yeni tepe model Sony IMX sensörlerin yerini aldı. OnePlus da kamera konusunda şu an sektördeki en gelişmiş sensörleri kullanıyor.

Bunun yanı sıra, bağlantılar konusunda da iyileşme var. USB 3.2 Gen 1 hızındaki Type-C bağlantı noktası, daha hızlı veri aktarımı ve görüntü çıkışı sunuyor. Yeni canavar, Android 14 tabanlı OxygenOS 14 ile geliyor. Ancak yakında Android 15 sürümü de bu modele gelecek.

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