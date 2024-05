Hepsiburada, Hepsiburada Premium hizmetine zam yapacağını resmi olarak açıkladıı. Şirket, bugün yaptığı duyuruyla abonelerine yüzde 10’luk bir zam haberi verdi. Bu zam, Hepsiburada Premium’un başlangıcından bu yana fiyatının dört katına çıkmasıyla dikkat çekiyor. Şu anda aylık 29,90 TL olan Premium üyelik hizmeti, 15 Mayıs itibarıyla 39,90 TL’ye yükseltilecek.

Yıllık üyelik ücreti henüz açıklanmamış olsa da, şu anda 12 aylık abonelik 270 TL olarak sunuluyor. Zam oranı aynı kalırsa, 15 Mayıs’tan sonra 12 aylık üyelik ücretinin yaklaşık 360 TL olabilir. Tabii Hepsiburada.com 12 aylık üyeliğe ekstra indirim de yapabilir.

Hepsiburada Premium avantajları neler?

Hepsiburada Premium üyeleri ilk olarak 25TL ve üzeri siparişlerde kargo ücreti ödemezken, dün itibariyle sepet tutarından bağımsız olarak tüm siparişlerde kargo gizmetini ücretsiz sunmaya başladı.

Premium üyelerine her alışverişlerinde tutarın %3’ünü sonraki alışverişlerde kullanılabilecek Hepsipay Papel olarak müşterilerinin Hepsipay cüzdanına yükleniyor. Kampanyadan kazanılan Hepsipay Papel’ler 7 gün sonra cüzdana yükleniyor ve 15 gün boyunca tüm alışverişlerde kullanılabiliyor.

Sadece Hepsiburada Premium abonelerine özel %50 indirimli mobilya montajı, Hepsiburada üzerinden satın alınan mobilya ürünleri için geçerlidir. Mobilya satın alımı sırasında ekleyebileceğiniz montaj hizmeti ile beraber 1 defaya mahsus bu indirimden yararlanabilirsiniz.

Tıpkı mobilya montajı gibi yaz ve kış dönemlerinde gerekecek lastik montajını da %50 indirimli olarak Hepsiburada Premium ile değerlendirebilirsiniz.

Hepsiburada üzerinden satın aldığınız ürünleri 14 gün içerisinde Hepsiburada Premium abonesi olarak kapıdan iade edebilirsiniz.

Hepsiburada’dan yapacağın alışverişler ve herhangi bir noktada destek için 0850 252 40 00 numaralı Hepsiburada Çağrı Merkezinde öncelikli destek hizmeti de yer alıyor.

İş veya seyahat durumlarında istediğiniz tarihte ürününüzün teslim edilmesi için randevulu teslimat hizmetini de Hepsiburada Premium aboneleri ücretsiz olarak kullanabiliyor. Ücretsiz randevulu teslimat hizmeti, ürünü sepete ekledikten sonra sipariş onay sayfasında “Teslimat seçenekleri” altında “Randevulu Teslimat” seçeneği olan ürünlerde sunulan belirli zaman aralığında yapılan teslimat seçeneğidir.

Çeşitli tarihlerde sadece Hepsiburada Premium abonelerine özel indirimler ve fırsatlar da sunuluyor. Premium Günleri adı verilen özel tarihlerdeki kampanyalarda önemli avantajlar elde edilebiliyor.

Hepsiburada Su alışverişinde 8 TL indirim, 2. kitapta %50 indirim, Petrol Ofisi’nde 5 kat puan, DogGo hizmetlerinde %10 indirim, Alfy’de %20 indirim, Pişir uygulamasında seçili menülerde %50 indirim sunarken aynı zamanda Yemeksepeti ve PizzaHut gibi markalarla dönemsel yaptığı iş birlikleriyle de üyelerine bir çok farklı avantaj da sağlıyor.

Behzat Ç Çekiç ve Gül, Saygı, Doğu, Aynen Aynen, Sokağın Çocukları gibi BluTV özel yapımları, Discovery ve Last of Us başta olmak üzere HBO yapımlarına sahip olmasıyla dikkat çeken BluTV’nin 39,90 TL olan aylık üyeliği Hepsiburada Premium üyelerine ücretsiz olarak sağlanıyor.