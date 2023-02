Güncelleme konusunda Android telefon üreticileri birbirleri ile yarışmaya tam gaz devam ediyor. Şimdi de bu furyaya OnePlus katıldı. Firmanın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı OnePlus 11R modeli için bugün müjdeli haber geldi. Şirket sürpriz bir şekilde Twitter hesabında OnePlus 11R modelinin en az beş yıllık güvenlik güncellemesi ve dört büyük Android güncellemesi alacağını açıkladı.

Güvenlik tarafında 5 yıl boyunca sık sık güvenlik güncellemesini alacak olan bu telefonun ülkemiz pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Tasarım ve özellikler açısından oldukça sağlam olan bu telefonun özelliklerine gelin bir kez daha yakından bakalım.

Firmanın amiral gemisi, 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz tazeleme hızına sahip 6.74 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. Müşteriler, sırasıyla 8 GB ve 16 GB RAM ile eşleştirilmiş 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 depolama arasından seçim yapabiliyor. Telefonda Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin yer aldığını belirtelim.

Hello Sai! We appreciate you for writing to us. We would like to inform you that, the OnePlus 11R device will receive 4 major Android updates and 5 years of security updates respectively. Hope this information helps!

