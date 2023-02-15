Güncelleme konusunda Android telefon üreticileri birbirleri ile yarışmaya tam gaz devam ediyor. Şimdi de bu furyaya OnePlus katıldı. Firmanın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı OnePlus 11R modeli için bugün müjdeli haber geldi. Şirket sürpriz bir şekilde Twitter hesabında OnePlus 11R modelinin en az beş yıllık güvenlik güncellemesi ve dört büyük Android güncellemesi alacağını açıkladı.

Güvenlik tarafında 5 yıl boyunca sık sık güvenlik güncellemesini alacak olan bu telefonun ülkemiz pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Tasarım ve özellikler açısından oldukça sağlam olan bu telefonun özelliklerine gelin bir kez daha yakından bakalım.

Firmanın amiral gemisi, 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz tazeleme hızına sahip 6.74 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. Müşteriler, sırasıyla 8 GB ve 16 GB RAM ile eşleştirilmiş 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 depolama arasından seçim yapabiliyor. Telefonda Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin yer aldığını belirtelim.

Hello Sai! We appreciate you for writing to us. We would like to inform you that, the OnePlus 11R device will receive 4 major Android updates and 5 years of security updates respectively. Hope this information helps! https://t.co/Y6rHuMwu8J — OnePlus Support (@OnePlus_Support) February 11, 2023

Telefonda yer alan 5.000 mAh kapasiteli batarya sektördeki en büyük pil paketi değil. Ancak cihazla birlikte verilen 100W OnePlus SuperVOOC şarj cihazı, cihazın kısa sürede tamamen şarj edilebilmesini sağlıyor.

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OnePlus 11R’de ayrıca 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Arka bölüme baktığımızda ise OIS’li 50 megapiksel Sony IMX890 birincil kamera, 8 megapiksel ultra geniş sensör ve yakın çekimler için 2 megapiksel makro kamerayı görüyoruz.

İçindekiler OnePlus 11R özellikleri

OnePlus 11R özellikleri

6.74 inç büyüklüğünde 2772 x 1240 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli 1440 Hz PWM karartmalı 1.450 nit parlaklığa çıkabilen AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

Adreno 730 GPU

8GB LPDDR5 RAM / 12GB LPDDR5X RAM

128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 3.1) depolama

ColorOS 13 ile Android 13

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 1/1.56′′ Sony IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip Omnivision OV08D10 sensörlü 8MP 120 derece ultra geniş kamera ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip Omnivision OV02B10 sensörlü 2MP makro kamera

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Boyutlar: 163.4×74.3×8.7mm

Ağırlık: 204g

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 balta (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C

100W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli batarya