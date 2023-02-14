Xiaomi geçtiğimiz yılın son günlerinde karşımıza Xiaomi 13 serisi ile çıkmıştı. Bu aileyi güçlendirmek ve çeşitlendirmek isteyen Çinli teknoloji devi yakında karşımıza Xiaomi 13 Lite ile çıkacak. Bugün ise telefonun tanıtımına haftalar kala telefon kanlı canlı bir şekilde YouTube’da ortaya çıktı.

Lite model olmasına rağmen bu telefon mevcut amiral gemileri tarzında olacak. Ancak kamera biraz farklı bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca bu telefonda ana serinin aksine iPhone 14 Pro‘lardaki gibi Dynamic Island tarzında bir çentik yer alacak. Dynamic Island bölümü MIUI’a gelecek olan güncelleme gibi iPhone 14 Pro’daki gibi kullanılabilecek. Ek olarak ön tarafta çift kamera kurulumunun yer alacağını belirtelim.

Ancak şimdilik videoda Apple tarafından uygulandığı gibi, Xiaomi 13 Lite’ın kesilmesinin bir şekilde yazılımda oynatıldığını göstermiyor. Özelliklere gelince, telefon AnTuTu 9’da yaklaşık 560.000 puan alan Snapdragon 7 Gen 1 yonga setine sahip olacak.

Ayrıca 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama birimi, 50 Megapiksel, 20 Megapiksel ve 2 Megapiksel sensörlü bir ana kamera, iki adet 32 megapiksel sensöre sahip bir ön kamera ve 67 watt şarjlı 4500 mAh pil telefonda yer alacak.

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Bilmeyenleriniz için Xiaomi 13 Lite, küresel pazar için yeniden adlandırılan bir Civi 2 modeli olacak. Ancak Xiaomi 2023’ün ikinci yarısında yine Çin pazarına özel Civi 3’ü de tanıtacak. Bu modelin Avrupa pazarında nasıl isimlendirileceği şimdilik bilinmiyor.