OnePlus 11R, son zamanlarda ismini sıkça duyduğumuz bir model. OnePlus 11’in tahtını sarsabilecek özelliklere sahip olacağı söylenen cihaz hakkında her geçen gün yeni bilgiler geliyor. Şimdi de Amazon yanlışlıkla cihazın tanıtım tarihini paylaştı!

OnePlus 11R Tanıtımı Şubat Ayında!

Amazon tarafından kullanıcılara gönderilen bir bildirimde ortaya çıkan tanıtım tarihi, 7 Şubat olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarihte firmanın OnePlus 11R’nin yanında Buds Pro 2 kablosuz kulaklıkları ve ilk klavyesini de tanıtması bekleniyor.

OnePlus 11R modelinin sloganı olarak “The Shape of Power” (“Gücün Şekli“) ifadesi kullanılmış. Bu sloganın cihazın üstün performans özelliklerine atıfta bulunduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, cihazda 6.7 inç boyutunda kavisli bir AMOLED ekran bulunması bekleniyor. 120 Hz tazeleme hızı desteğini de bünyesinde barındıran bu ekran, bir üst seviye cihazdan beklenen ekran özelliklerine sahip olacak.

Cihazın kalbinde, Qualcomm’un son yıllarda piyasaya sürdüğü en iyi işlemcilerden biri olan ve 2022 yılında birçok amiral gemisi akıllı telefona güç veren Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin bulunması bekleniyor. Bu yonga setine LPDDR5 bellek ve UFS 3.1 depolama birimi eşlik edecek.

Her ne kadar en yeni amiral gemisi akıllı telefonlarda LPDDR5X ve UFS 4.0 teknolojilerini görmeye başlasak da, OnePlus 11R modelinde yer alacak teknolojilerin de hala güncel olduğunu ve oldukça iyi bir performans sunacağını söylemekte fayda var.

Bunun yanında, cihazda büyük diyebileceğimiz 5.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunması bekleniyor. Bu batarya, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin güç verimliliğiyle birleştiğinde OnePlus 11R’nin oldukça iyi bir pil deneyimi vadedeceğini söylemek mümkün. Bu pilin 100 Watt gücünde şarj edilebileceğini de ekleyelim.

Bunun yanında cihazın OnePlus modellerinde görmeye alıştığımız ikonik sessize alma tuşunu da bünyesinde barındıracağı biliniyor. Bunun sevindirici bir hamle olduğunu belirtelim. Zira firmanın amiral gemisi akıllı telefonları dışındaki modellerde bu tuşa yer vermeyeceği söyleniyordu.

Sunduğu üst seviye özelliklere rağmen fiyat konusunda rekabetçi olması beklenen cihazın baz modeli olan 8 GB bellek ve 128 GB dahili depolamaya sahip versiyonunun yaklaşık olarak 450 dolarlık bir fiyata sahip olacağı konuşuluyor. Tepe model olan 16 GB bellek ve 512 GB dahili depolama kapasitesine sahip versiyonun ise 530 dolarlık bir fiyata sahip olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: OnePlus 11R Fiyatı ile Ortaya Çıktı

OnePlus’ın geçmişte kalan amiral gemisi katili ruhunu yeniden alevlendirmesi beklenen cihazın gerçekten de bunu başarabileceğini söylemeliyiz. Bizler de OnePlus 11R modelini merak ediyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus 11R firmanın amiral gemisi katili ruhunu yaşatabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!