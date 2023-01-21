OnePlus’ın bir süredir hakkında sızıntıları ortaya çıkan OnePlus 11R modeli bugün fiyatı ile karşımıza çıktı. Telefonun fiyatı sızıntıları ile bilinen Mukul Sharma tarafından ortaya atıldı. Sharma ayrıca cihazın iki konfigürasyonda mevcut olacağını da açıkladı. OnePlus henüz OnePlus 11R’nin varlığını doğrulamadı. Marka şu anda Hindistan’da 7 Şubat 2023’te OnePlus 11 5G amiral gemisi telefonunu ve OnePlus Buds Pro 2 TWS kulaklıklarını duyurmaya odaklanıyor.

Söylentilere göre OnePlus Ace 2 Şubat ayında Çin’de piyasaya sürülecek ve aynı cihaz Hindistan’da OnePlus 11R adıyla piyasaya sürülecek. Sızıntıcıya göre, OnePlus 11R, 8GB RAM + 128GB depolama ve 16GGB RAM + 512GB depolama gibi iki varyantla gelecek. Temel model 450 dolar tepe model ise 530 dolar gibi bir fiyata sahip olacak.

OnePlus 11R, kavisli kenarlara sahip 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekranla gelecek. OxygenOS 13 tabanlı Android 13 üzerinde çalışacak. Güvenlik için ekran altı parmak izi tarayıcıya sahip olacak. OnePlus 11R’de OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve arkada 2 megapiksel makro kamera bulunacak. Cihaz, selfieler için 16 megapiksel kamera ile donatılacak.

Snapdragon 8 Plus Gen 1’in hız aşırtmalı (overclock) sürümü telefonda yer alacak. Telefonda 100W şarj desteği ile 5.000mAh batarya da yer alacak. Telefon, OnePlus’ı yeni özelliği uyarı kaydırıcı, IR blaster ve çift stereo hoparlör gibi diğer özelliklerle donatılacak.

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Türkiye pazarına henüz gelip gelmeyeceği belli olmayan bu modelin önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılıp satışa sunulması bekleniyor.