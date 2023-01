Samsung’un bu yılki amiral gemisi telefon serisi olması beklenen Galaxy S23 serisi, uzun bir süredir teknoloji gündeminin en sıcak konuları arasında yer alıyor. Her geçen gün hakkında yeni bilgiler gelen Samsung Galaxy S23 serisinden, yeni bir haber daha geldi.

Son gelen bilgilere göre, Samsung cephesi Galaxy S23 serisiyle beraber Galaxy S serilerinde 128 GB dahili depolama kapasitesi dönemini sonlandıracak. Öyle ki, son gelen bilgiler serinin tüm modellerinde en az 256 GB dahili depolama kapasitesine yer verileceğini gösteriyor!

Samsung, Galaxy S20 serisinden sonra piyasaya sürdüğü Galaxy S modellerinde cihazların genişletilebilir depolamaya sahip olmasına yarayan microSD girişine yer vermemiş ve birçok kullanıcı tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Başka cihazlara kolayca veri aktarılmasını ve depolamanın genişletilebilmesini sağlayan bu özelliğe yer verilmemesi çok tepki çekmişken, firmanın Galaxy S21 ve S22 serilerinde, baz modellerde sunulan depolama kapasitesini artırmaması tam tabiriyle işin tuzu biberi olmuştu.

Uzun bir süredir bu konuda eleştiri alan firma, Galaxy S23 serisinde kullanıcıları sevindirecek bir gelişmeye imza atacak gibi duruyor. Öyle ki, birçok sızıntı kaynağı tarafından referans gösterilen ünlü sızıntı kaynağı Ahmed Qwaider, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Galaxy S23 serisinde en az 256 GB dahili depolama kapasitesine yer verileceği bilgisini paylaştı.

⭕️Exclusively & officially🤩

Good news for Samsung fans

It's amazing to be

Galaxy S23 8Ram + 256G🔥

Galaxy S23+ 8Ram +256G🔥

Galaxy S23 Ultra 12R+256G+512G+1T

Goodbye 128G

I've been waiting for this move for a long time

A very good move from Samsung thanks @technizoconcept pic.twitter.com/7EZbA6tyjK

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 1, 2023