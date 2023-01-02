Samsung’un bu yılki amiral gemisi telefon serisi olması beklenen Galaxy S23 serisi, uzun bir süredir teknoloji gündeminin en sıcak konuları arasında yer alıyor. Her geçen gün hakkında yeni bilgiler gelen Samsung Galaxy S23 serisinden, yeni bir haber daha geldi.

Son gelen bilgilere göre, Samsung cephesi Galaxy S23 serisiyle beraber Galaxy S serilerinde 128 GB dahili depolama kapasitesi dönemini sonlandıracak. Öyle ki, son gelen bilgiler serinin tüm modellerinde en az 256 GB dahili depolama kapasitesine yer verileceğini gösteriyor!

Serinin Muhtemel Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı!

Samsung, Galaxy S20 serisinden sonra piyasaya sürdüğü Galaxy S modellerinde cihazların genişletilebilir depolamaya sahip olmasına yarayan microSD girişine yer vermemiş ve birçok kullanıcı tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Başka cihazlara kolayca veri aktarılmasını ve depolamanın genişletilebilmesini sağlayan bu özelliğe yer verilmemesi çok tepki çekmişken, firmanın Galaxy S21 ve S22 serilerinde, baz modellerde sunulan depolama kapasitesini artırmaması tam tabiriyle işin tuzu biberi olmuştu.

Uzun bir süredir bu konuda eleştiri alan firma, Galaxy S23 serisinde kullanıcıları sevindirecek bir gelişmeye imza atacak gibi duruyor. Öyle ki, birçok sızıntı kaynağı tarafından referans gösterilen ünlü sızıntı kaynağı Ahmed Qwaider, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Galaxy S23 serisinde en az 256 GB dahili depolama kapasitesine yer verileceği bilgisini paylaştı.

⭕️Exclusively & officially🤩

Good news for Samsung fans

It's amazing to be Galaxy S23 8Ram + 256G🔥

Galaxy S23+ 8Ram +256G🔥

Galaxy S23 Ultra 12R+256G+512G+1T Goodbye 128G

I've been waiting for this move for a long time

A very good move from Samsung thanks @technizoconcept pic.twitter.com/7EZbA6tyjK — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 1, 2023

Ünlü sızıntı kaynağınının paylaşımında, cihazların sahip olacağı bütün depolama seçenekleri yer aldı. Buna göre, serinin başlangıç modeli olan Galaxy S23’te 256 GB dahili depolama kapasitesi ve 8 GB belleğe yer verilecek. Serinin ortancası olan Galaxy S23+ modeli de S23 ile aynı depolama ve bellek seçeneğine sahip olacak.

Serinin tepe modeli olan ve bu yılın favori telefonlarından olacağına kesin gözüyle bakılan Galaxy S23 Ultra modeli içinse oldukça şaşırtıcı bilgiler paylaşılmış. Öyle ki, Galaxy S23 Ultra’da 256 GB dahili depolama kapasitesinin yanında 512 GB ve 1 TB dahili depolama seçenekleri de sunulacak.

Galaxy S23 Ultra için diğer bir sevindirici haber ise cihazın bellek kapasitesi yönünde olacak gibi duruyor. Ahmed Qwaid tarafından paylaşılan bilgiler, Galaxy S22 Ultra’da sunulan 8 GB bellek kapasitesinin Galaxy S23 Ultra’da bulunmayacağını ve S23 Ultra’nın bütün dahili depolama seçeneklerine 12 GB belleğin eşlik edeceğini gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz yıl Galaxy S22 Ultra gibi üst seviye bir cihazın baz modelinde 8 GB bellek kapasitesinin sunulması, çokça eleştiriye neden olmuştu. Bu nedenle Samsung’un S23 Ultra’da baz modelde bile 12 GB bellek kapasitesine yer vermesinin yerinde bir hamle olacağını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy S23 serisinde 128 GB seçeneğinin bulunmaması doğru bir hamle mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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