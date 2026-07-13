vivo X300 Ultra sonunda Türkiye’de satışa çıktı ve resmi fiyatı açıklandı. Bu videoda vivo X300 Ultra Türkiye fiyatını tüm kampanyalarla birlikte detaylı şekilde değerlendiriyoruz. Ayrıca cihazın teknik özelliklerine, rakip modellerle fiyat karşılaştırmasına ve satın almayı düşünenler için sunulan avantajlara da yakından bakıyoruz.

Türkiye’de 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip vivo X300 Ultra’nın resmi satış fiyatı 130.000 TL olarak belirlendi. Ancak 13-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli 10.000 TL indirim kampanyasıyla fiyat 120.000 TL seviyesine düşüyor. Bunun yanında yaklaşık 11.000 TL değerindeki vivo Watch GT2 ve vivo TWS 3e hediyesi de sunuluyor. Belirli kuponların kullanılmasıyla telefonun fiyatı 115.000 TL seviyesine kadar gerileyebiliyor. Ayrıca Akbank alışveriş kredisiyle 3 taksit %0 faiz seçeneği de kampanyalar arasında yer alıyor.

Videoda yalnızca telefonun fiyatını değil, fotoğrafçılık odaklı kullanıcılar için hazırlanan Standart Kit, Ultra Kit ve Master Kit paketlerini de tek tek inceliyoruz. 200 mm ve 400 mm telefoto aksesuarlarını içeren bu paketlerin fiyat farklarının sundukları avantajlara değip değmediğini de değerlendiriyoruz. Bunun yanında öğrenci indirimiyle oluşan güncel fiyatları ve 25 Temmuz civarında başlaması planlanan sevkiyat sürecini de ele alıyoruz.

Elbette fiyat değerlendirmesi yapılırken rakip modelleri görmezden gelmek mümkün değil. vivo X300 Ultra’nın karşısında vivo X300 Pro, Xiaomi 17 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra ve iPhone 17 Pro Max gibi güçlü alternatifler bulunuyor. Bu videoda hem fiyat hem de donanım tarafında bu modeller arasındaki farkları değerlendirerek vivo X300 Ultra’nın Türkiye pazarındaki konumunu konuşuyoruz.

Teknik özellikler tarafında ise cihaz; 6.82 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü 144 Hz ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 16 GB RAM, 512 GB depolama, 200 MP + 200 MP + 50 MP + 50 MP kamera sistemi, stereo hoparlör, 6600 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Bu donanımın Türkiye satış fiyatıyla birlikte nasıl bir tablo ortaya çıkardığını videoda detaylı şekilde değerlendiriyoruz.

Sizce vivo X300 Ultra’nın Türkiye fiyatı rekabetçi mi? Kampanyalar ve hediyeler dikkate alındığında tercih edilebilir bir seçenek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.

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