Qualcomm bugün Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 adlı yeni nesil amiral gemisi yonga setini resmen duyurdu . Yeni piyasaya sürülen çip, yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonlara güç verecek.

İlginizi çekebilir: Snapdragon 8 Gen 2’nin Güç Vereceği Telefonlar!

Adından da anlaşılacağı gibi Snapdragon 8 Gen 2, geçen yıl piyasaya sürülen Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinin bir üst sürümü. Bu kez, yonga setinin lansmanı hep yapılandan birkaç hafta önce gerçekleşti, bu da demek oluyor ki bu yılın sonunda yeni yonga ile çalışan telefonlar görmeye başlayacağız.

Qualcomm, yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyi kullanmak için yerleşik üreticilerin bir listesini zaten açıkladı. OnePlus, yeni yonga seti tarafından desteklenen bir cihazı ilk piyasaya sürenler arasında olacağını onayladı.

Bir teaser posterinde OnePlus, OnePlus 11 adlı yaklaşmakta olan amiral gemisinin markanın Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklenen ilk akıllı telefonu olacağını doğruladı. Ayrıca şirketin ilk mobil optik izleme açık platformunu da başlatacağı da söylendi.

Daha önce, OnePlus 11’in OnePlus 11-PBH110 kod adlı bir mühendislik modeli sızdırılmış ve telefonun 6.7 inç büyüklükte LTPO tek delikli kavisli ekrana sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Cihaz 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 5.000mAh büyüklükte bir pile de sahipti. Kamera tarafında ise cihazın arka tarafında 50MP ana kamera ve bu kameraya eşlik eden 48MP ikinci kamera, 32MP üçüncü kamera olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor.

Dikkatinizi çekebilir: Snapdragon 8 Gen 2 Tanıtıldı!

Yeni duyurulan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 3,2 GHz’de çalışan ARM Cortex-X3 tabanlı bir prime çekirdek, 2,8 GHz’de dört performans çekirdeği ve 2,0 GHz’de üç verimlilik çekirdeği içeriyor. Şirket, CPU’nun önceki nesle göre %35 daha hızlı ve %40 daha fazla güç verimliliği olduğunu söylüyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2; Qualcomm AI Engine, şirketin çok dilli çeviri ve gelişmiş AI kamera özellikleri ile daha hızlı doğal dil işleme sunabileceğini iddia ettiği yükseltilmiş Hexagon işlemci ile birlikte geliyor. Gerçek zamanlı donanım hızlandırma desteği de var. Yonga seti, ışın izleme ve Unreal Engine 5 Metahumans Çerçevesi için mobil cihazlar için optimize edilmiş destek sunacak.