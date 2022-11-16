Önde gelen akıllı telefon yonga seti üreticilerinden biri olan Qualcomm , üst düzey akıllı telefonlar için yeni nesil Snapdragon serisi amiral gemisi işlemcisi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2’yi bugün resmen duyurdu.

Adından da anlaşılacağı gibi, yeni duyurulan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, geçen yılın Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinin yeni versiyonu ve özellikle yapay zeka ile ilgili görevler söz konusu olduğunda daha verimli.

Snapdragon 8 Gen 2 üzerindeki Kryo CPU, 3.2GHz’de çalışan ARM Cortex-X3 tabanlı bir ana çekirdeğin yanı sıra 2.8GHz’de dört performans çekirdeği ve 2.0GHz’de üç verimlilik çekirdeği içerir. Geçen yılın yonga seti ile karşılaştırıldığında, bunlar 200 MHz ila 300 MHz daha hızlı. Şirket, CPU’nun önceki nesle göre %35 daha hızlı ve %40 daha fazla güç verimli olduğunu söylüyor.

En yeni Adreno GPU’sunun %25 daha yüksek performans sunarken %45 daha fazla güç tasarrufu sağladığı iddia ediliyor. Ayrıca Snapdragon platformuna donanım hızlandırmalı ışın izleme desteği getiriyor. 4.200 MHz’e kadar LP-DDR5X RAM ve yeni UFS 4.0 depolama gibi daha hızlı bellek teknolojileri için de destek var.

Snapdragon 8 Gen 1’e benzer şekilde, yeni duyurulan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 4 nm’lik üretim teknolojisi kullanılarak üretildi . Ekrana gelince, yonga seti 144Hz’e kadar QHD+ çözünürlüğü veya 60Hz’de 4K çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca 10 bit Rec ile 60Hz’de 4K çözünürlüğe kadar harici ekranları da destekliyor. 2020 renk gamı, HDR10+ ve Dolby Vision desteği de mevcut.

Kamera bölümüne gelince, aynı anda üç adede kadar 36MP kamerayı veya tek kamera yapılandırması için 200MP’ye kadar destekleyen üçlü bir 18-bit ISP’ye sahip. Ayrıca sıfır deklanşör gecikmeli 108MP kamera sensörlerini de destekliyor. DOL-HDR’li Sony sensörleri ve Samsung’un 200MP HP3 sensörleri Snapdragon 8 Gen 2’de ISP ile çalışacak şekilde optimize edildiğinden, şirket ayrıca en son Sony ve Samsung sensörleri için desteği iyileştirdi.

Qualcomm, Hexagon işlemcisinde 4,35 kata kadar daha hızlı Yapay Zeka (AI) performansı için iyileştirmeler yaptığını söylüyor ve çipin bir dili gerçek zamanlı olarak birden çok dile çevirmek gibi daha karmaşık görevlerin üstesinden gelebileceğini iddia ediyor. Aynı zamanda dünyanın Wi-Fi 7 teknolojisini destekleyen ilk çipidir.

Bu yılın başlarında Mobil Dünya Kongresi’nde duyurulan Qualcomm Snapdragon X70 modeme de ev sahipliği yapıyor. 5G performansını artırmak için kendi AI işlemcisine sahip ve çift aktif 5G SIM desteği ile birlikte geliyor. Bu da kullanıcıların iki farklı 5G ağını aynı anda kullanabileceği anlamına gelir.

Qualcomm, diğerlerinin yanı sıra Motorola, OPPO ve ASUS ROG’u içeren Snapdragon 8 Gen 2 işlemci için ortakların bir listesini açıkladı. Bununla birlikte, Samsung listede yok, ancak yaklaşan Samsung Galaxy S23 serisi amiral gemisi akıllı telefonların Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından destekleneceğinden oldukça eminiz. Şirket, Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklenen akıllı telefonların bu yılın sonunda piyasaya sürüleceğini söylüyor.