Büyük markalar birbirleriyle anlaşma yapmayı severler. Bu sayede kullanıcılara sevdikleri şeylere, hobilerine göre ürünler çıkartırlar. Kullanıcılar da bir kulaklığın, bir akıllı telefonun üzerinde sevdikleri bir şeyi görünce bu ürüne tabiri caiz ise aşık olup onu satın almak isterler. Bundan önceki zamanlarda Redmi ve Harry Potter’ın bir işbirliğini görmüştük. Bu işbirliği kapsamında Harry Potter temalı akıllı telefonlar ve bluetooth kulaklıklar piyasaya sürülmüştü. Öncesinde ise Star Wars temalı Xiaomi marka akıllı telefonlar piyasaya sürülmüştü. Tabii bunlardan hiçbiri ülkemizde satışa sunulmadı ancak böyle ürünler üretilmişti.

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Bu ürünlerin sevildiğini fark eden OnePlus ise OnePlus 11’in Genshin Impact özel sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın tasarımında herhangi bir değişiklik olmayacak ancak OnePlus, OnePlus 11 Genshin Impact özel sürümü için Genshin Impact temalı bir yazılım hazırlayacak.

Sınırlı üretim olacak olan akıllı telefon aşağıdaki gibi bir kutu tasarımı ile birlikte gelecek.

OnePlus US, web sitesinde OnePlus 11 Genshin Impact Özel Hediye Kutusu setini 799,99 ABD Doları olarak listeledi. Kutunun içerisinden 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Titan Black renkli bir OnePlus 11 5G akıllı telefon çıkacak. OnePlus 11 5G’nin ABD’de maliyeti 749,99 dolar.

OnePlus 11’in Genshin Impact sürümü için satışlar 21 Temmuz tarihinde başlayacak. Ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda ise bilgi bulunmuyor.