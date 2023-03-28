Xiaomi geçtiğimiz yıl Redmi Airdots 3 Pro’nun Genshin Impact sürümünü çıkarmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Çinli şirket Redmi Buds 4’ün Harry Potter versiyonunu piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Xiaomi yeni ürününü sınırlı sayıda piyasaya sürdü. Redmi Buds 4 kutudan özel bir kılıf ile birlikte geliyor. Kılıfın üzerinde ise Quidditch maçında kullanılan ünlü top olan altın snitch bulunuyor. Hatırlamayanlar için hatırlatmak isterim, bu top oyun alanına bırakılıyor. Ancak çok hızlı. Eğer ki takımlardan birisi bu topu yakalarsa maç bitiyor ve o takım galip sayılıyor. Harry Potter: Felsefe Taşı’nda Harry, altın snitch’i yakalayarak takımı gryffindor’u galip yapmıştı.

Neyse biz kulaklıklara geri dönelim. Kılıfın içerisinden Redmi Buds 4’ün Harry Potter tasarımlı versiyonu çıkıyor.

Kulaklıkların teknik özelliklerine gelecek olursak kulaklığın standart bir Redmi Buds 4’ten hiçbir farkı bulunmuyor.

Redmi Buds 4 10 mm dinamik sürücülerle birlikte geliyor. Bu sürücüler Xiaomi tarafından özel olarak ayarlanmış bir akustiğe sahip. Aktif gürültü önleme özelliğine sahip kulaklık 35 desibele kadar gürültüyü engelleyebiliyor.

Kulaklıklar tam şarj ile 6 saatlik bir dinleme süresi vaat ediyor. Bunun haricinde 5 dakikalık bir şarj süresi ile 1 saatlik müzik dinleme süresi elde edilebiliyor.,

Redmi Buds 4 Bluetooth 5.2 desteği ile birlikte geliyor. Bunun yanı sıra MIUI açılır penceresi ile hızlı eşleştirme de yapılabiliyor. MIUI açılır penceresi için bir Xiaomi telefona ihtiyaç duyulduğunu da söylemeden geçmeyelim.