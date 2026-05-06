Samsung, Nisan 2026 güvenlik güncellemesini Galaxy cihazlara dağıtmaya başladı. Şimdilik liste kısa ama güncelleme kademeli yayıldığı için cihazınız desteklenen modeller arasında olsa bile birkaç gün gecikme görebilir.

Samsung Nisan 2026 güvenlik güncellemesi hangi modellere geldi?

Samsung tarafında güvenlik yaması, Mart ve Şubat aylarında yaşanan gecikmenin ardından yeniden düzenli akışa dönmüş görünüyor. Nisan 2026 paketi ilk olarak 1 Nisan’da Galaxy S26 serisine verildi, ardından birkaç Galaxy modeline daha yayıldı.

Şu an güncellemeyi almaya başlayan modeller arasında Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge ve S25 FE yer alıyor. Samsung, yazılım güncellemelerini parti parti sunduğu için cihazınız listede olsa bile bildirimin görünmesi zaman alabilir.

Kontrol etmek isteyenler Ayarlar menüsünden Yazılım güncellemesi bölümüne girip İndir ve yükle seçeneğini kullanabilir. Burada kesin konuşmak için erken ama dağıtımın önümüzdeki günler ve haftalarda daha fazla Galaxy cihaza yayılması bekleniyor.

Bu paketin yeni özellik ya da tasarım değişikliği getirmediğini de hatırlatalım. Nisan 2026 güvenlik yaması, önceki yazılım sürümünde tespit edilen açıkları kapatıyor ve cihazı kritik güvenlik sorunlarına karşı daha dayanıklı hale getiriyor.

Güncellemeyi almaya başlayan Galaxy modelleri

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Samsung cephesinde güvenlik güncellemesi tarafı toparlanırken, One UI 8.5 için bekleyiş sürüyor. Uzun süren beta programına rağmen şirket henüz kararlı sürüm dağıtımına başlamış değil.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy cihazınız Nisan 2026 güvenlik güncellemesini aldı mı?